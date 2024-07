Durch die Regenfälle Mitte Juni geriet die Erde am Nordhang der Reutlinger Achalm ins Rutschen. Auf rund 30 Metern Länge ist der beliebte Spazierweg an der Waldschenke nicht mehr vorhanden.

Nichts geht mehr: Vom ehemaligen Weg ist nur noch ein kleines Stück (Bildmitte) zu erkennen. Foto: Gabriele Böhm Nichts geht mehr: Vom ehemaligen Weg ist nur noch ein kleines Stück (Bildmitte) zu erkennen. Foto: Gabriele Böhm

