Episodenfilm »Sechs Richtige« läutet das Reutlinger Open-Air-Kino ein

REUTLINGEN. GEA-Abonnenten haben wieder ihren Wunschfilm gewählt. Der heißt dieses Jahr »Sechs Richtige – Glück ist nichts für Anfänger« und wird zum Auftakt in die Open-Air-Kino-Saison im Reutlinger Spitalhof am Donnerstag, 7. August, gezeigt. Auf den schwarzhumorigen französischen Episodenfilm entfielen mit 80 die meisten Stimmen der Anrufer und Online-User am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juni. Damit schlug er knapp die ebenfalls aus Frankreich stammende Familien- und Beziehungskomödie "Es liegt an Dir, Chéri" (71 Stimmen) und den deutschen Film "Ironie des Lebens (63 Stimmen). 280 Teilnehmer hatten sich am diesjährigen GEA-Wunschfilm-Voting, bei dem insgesamt fünf Filme zur Wahl standen, beteiligt.

Die zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dabei je zwei Karten für einen Open-Air-Film ihrer Wahl gewonnen haben, werden schriftlich benachrichtigt.

Filmstart des Wunschfilms ist am 7. August um 21.15 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Der Film ist erst ab 16 Jahren freigegeben. Vergünstigte Karten für den Wunschfilmabend zu 10 Euro inklusive Begrüßungsgetränk gibt es ab 17. Juli – und zwar ausschließlich im GEA-Service-Center am Burgplatz. (GEA)