Abstimmen mit Gewinn-Chance: Welcher Film soll das Reutlinger Open-Air-Kino eröffnen?

REUTLINGEN. Einen guten Monat müssen sich Reutlinger Frischluft-Filmfans noch mit Vorfreude begnügen, dann ist es soweit: Am Donnerstag, 7. August, beginnen die Open-Air-Kino-Abende im Reutlinger Spitalhof. Dreieinhalb Wochen lang – bis einschließlich Sonntag, 31. August, – sind im fachwerkumsäumten Ambiente am Marktplatz dann allabendlich außer montags wieder 22 Filme zu sehen. Den Auftakt macht einmal mehr der GEA-Wunschfilmabend »Exklusiv für GEA-Abonnenten«, bei dem Sie als Leser oder Online-User vorab per Telefon- oder per Online-Voting (Am Ende des Artikels) abstimmen dürfen, welcher Film am 7. August gezeigt wird. Unter allen Teilnehmern, die online oder per Telefon abstimmen, verlosen wir 10x2 Tickets inklusive Begrüßungsaperitif für eine Vorstellung im Reutlinger Open-Air-Kino bis zum 31. August.

Darf’s zum Start in den Kinosommer wieder eine luftig-leichte französische Komödie oder doch lieber eine deutsche Satire sein? Ein Episodenfilm oder ein Sozialdrama mit Starbesetzung? Bitteschön, einfach zum Hörer, zum Smartphone oder zu Maus uns Tastatur greifen und wählen. Die Entscheidungsfindung erleichtert ein Trailer und eine kurze Beschreibung jedes der fünf von der Redaktion vorab ausgewählten Kandidaten.

Vorschlag 1: Es liegt an Dir, Chéri

Nach über 20 gemeinsamen Jahren hat Sandrine (Charlotte Gainsbourg) genug von ihrem Mann Christophe (José Garcia). Vorbei sind die Zeiten wilder Romantik und verliebter Neckereien. Mit dem Einverständnis ihrer fast erwachsenen Kinder Bastien und Loreleï will sie die Scheidung. Um seine Ehe zu retten, schlägt Christophe ein letztes gemeinsames Wochenende vor, um Orte zu besuchen, die ihre Familie prägten. Doch der Roadtrip verläuft nicht wie geplant.Wenn Sie am 7. August die tiefgründige französische Komödie »Es liegt an Dir, Chéri« (102 Minuten, FSK ab 12 Jahre) sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr und morgen, Sonntag, 24 Uhr die Telefonnummer

0137878070-01 (0,50 Euro pro Anruf)

und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch. (GEA)

Vorschlag 2: Sechs Richtige – Glück ist nichts für Anfänger

Als Familienvater Paul auf dem Weg in den Urlaub erfährt, dass er fünf Millionen Euro gewonnen hat, ist die Frist zur Einlösung seines Lottoscheins fast verstrichen. Julie hat den 10-Millionen-Jackpot geknackt und wird von einem jungen Traummann begehrt. Ahmed entdeckt mit zwei Freunden zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, dass er sechs Richtige hat. Und eine Gruppe von Pflegern reißt sich einfach den 60-Millionen-Gewinn ihres Patienten Henri unter den Nagel – allen winkt das große Glück, aber auf dem Weg dorthin sind noch so einige hohe Hürden zu überwinden.

Wenn Sie am 7. August mit »Sechs Richtige – Glück ist nichts für Anfänger« (103 Minuten, FSK ab 16 Jahre) eine hinreißend schwarze Komödie sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr und morgen, Sonntag, 24 Uhr die Telefonnummer

0137878070-02 (0,50 Euro pro Anruf)

und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch. (GEA)

Vorschlag 3: Funny Birds – Das Gelbe vom Ei

Drei Frauen, drei Generationen, drei Lebensentwürfe: Studentin Charlie (Morgan Saylor) kehrt auf den Bio-Hühnerhof ihrer kranken Mutter Laura (Andrea Riseborough) zurück, um sie zu unterstützen. Als dort auch deren exzentrische und leidenschaftlich-feministische Mutter Solange (Catherine Deneuve) auftaucht, stellt das alle drei – neben der Vogelgrippe – vor allerhand Herausforderungen.

Wenn Sie am 7. August die Tragikomödie »Funny Birds – Das Gelbe vom Ei« (97 Minuten, FSK ab 12 Jahre), eine berührende Erzählung um Hoffnung und Solidarität sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr und morgen, Sonntag, 24 Uhr die Telefonnummer

0137878070-03 (0,50 Euro pro Anruf)

und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch. (GEA)

Vorschlag 4: Ironie des Lebens

Der 67-jährige Edgar (Uwe Ochsenknecht), ein einsamer Mann, der seine innere Leere mit Online-Shopping und Alkohol verdrängt, macht sich als Comedian in seiner Bühnenshow übers Älterwerden lustig: kaputte Ehe, sinkende Libido, sich rapide verschlechternde Gesundheit, allgemeine Nutzlosigkeit und naher Tod. Als ihn nach 25 Jahren seine mit 65 unheilbar an Krebs erkrankte Ex-Frau Eva (Corinna Harfouch) aufsucht, die sich nicht behandeln lassen will, beginnen die beiden, sich gegen jede Wahrscheinlichkeit einander wieder anzunähern.

Wenn Sie am 7. August die deutsche Komödie »Ironie des Lebens« (109 Minuten, FSK 12) sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr und morgen, Sonntag, 24 Uhr die Telefonnummer

0137878070-04 (0,50 Euro pro Anruf)

und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch. (GEA)

Vorschlag 5: Was Marielle weiß

Julia (Julia Jentsch), Tobias (Felix Kramer) und Marielle (Laeni Geiseler) führen ein ruhiges, harmonisches Leben. Doch die Idylle zerbricht, als Marielle unerklärlicherweise alles sehen und hören kann, was ihre Eltern tun. Von einem Tag auf den anderen kennt sie jedes Detail aus deren Privatleben. Ein manipulatives Spiel beginnt, das zu immer absurderen Situationen führt und verborgene Konflikte ans Licht bringt. Der 1986 in Karlsruhe geborene Autor und Regisseur Frédéric Hambalek geht in seinem zweiten Spielfilm »Was Marielle weiß« der Frage nach, ob Kinder ihre Eltern immer noch lieben würden, wenn sie alles über sie wüssten?

Wenn Sie am 7. August diese bissige deutsche Satire (87 Minuten, FSK ab 12 Jahre) sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr und morgen, Sonntag, 24 Uhr die

0137878070-05 (0,50 Euro pro Anruf)

und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch. (GEA)