Eisbaden für den guten Zweck auf dem Reutlinger Marktplatz

REUTLINGEN. Am Sonntag, 9. November, wird es eisig auf dem Reutlinger Marktplatz. Dann stehen dort 16 Fässer aus Kunststoff, gefüllt mit Eiswasser, die mutige Teilnehmer zum Baden einladen. Dahinter steckt eine Charity-Aktion, die von den Influencerinnen Katharina Dodik und Maritta Krehl ins Leben gerufen wurde und vom Reutlinger Frühchen-Verein veranstaltet wird. Mit der Aktion wollen sie auf die wertvolle Arbeit des Vereins aufmerksam machen und Spenden dafür sammeln.

Eisbaden für Jedermann

Von 11 bis 16 Uhr kann sich jeder, der Lust hat und sich traut, in Eigenverantwortung ins kalte Wasser wagen. In die unterschiedlich großen Fässer passen eine bis drei Personen. Betreut wird man von erfahrenen Eisbadern, zu denen Dodik gehört: »Ich bin schon lange im Eisbaden aktiv und treffe mich dazu regelmäßig mit einer Gruppe in der Region.« Maximal zehn Minuten dürfe man sich in dem zwei bis vier Grad kalten Wasser aufhalten: »Damit wollen wir verhindern, dass manche Menschen übermütig werden«, sagt Dodik.

Lediglich Kindern bis 14 Jahren, schwangeren Frauen und Menschen mit bestimmten Krankheiten wie Epilepsie, rät sie vom Eisbad ab. Nach der Abkühlung laden Sauna und Feuerkörbe zum Aufwärmen ein. Außerdem werden Umkleidekabinen zur Verfügung gestellt. Handtücher und Badesachen müssen selbst mitgebracht werden.

Gesunde Wirkung

Das Planschen im frostigen Wasser habe positive Auswirkungen auf den Körper. Es fördere die Durchblutung, Glückshormone würden ausgeschüttet und das Immunsystem werde gestärkt. »Ein wahrer Rundumschlag für die Gesundheit«, meint Dodik.

Da das kalte Vergnügen kostenlos ist, werden Spendenkassen aufgestellt. So haben die Teilnehmer - aber auch die Zuschauer - die Möglichkeit, einen Betrag ihrer Wahl zu spenden. Das gesammelte Geld fließt dann an den Frühchen-Verein in Reutlingen, der Familien hilft, deren Kind zu früh auf die Welt gekommen ist.

Auch Maritta Krehl, die Initiatorin der Veranstaltung, hat sich bereits im Eisbaden ausprobiert. Foto: Privat

Die Idee für die Aktion ging von Krehl aus, die selbst Mutter eines Frühchens ist. Sie kennt sich also bestens mit den damit einhergehenden Herausforderungen aus. Das Anliegen von Krehl, gepaart mit der Eisbad-Expertise von Dodik, führte zum Charity-Eisbaden.

Buntes Rahmenprogramm

Auch wenn man sich nicht ins kühle Nass traut, wird auf dem Marktplatz einiges geboten sein. Von einem Kinderprogramm über Speisen und Getränke bis hin zu musikalischer Unterstützung durch DJ Ernst Obermeyer und DJ Robin (Layla). (GEA)