Eintrittskarten für das Wellenfreibad Reutlingen zu gewinnen

REUTLINGEN. Sommer, Sonne, Freibad. In der Region ist die Saison bereits in vollem Gange. Aber wie gut kennen Sie sich mit unseren Bädern aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Im zurückliegenden Quiz über Pliezhausen gelangten viele Leser zum Lösungswort »GEMEINDETEIL«. Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen dieser Preise für das Wellenfreibad Markwasen in Reutlingen: 1x1 Zehn-Punktekarte, 4x1 Familienkarte (zwei Erwachsene, vier eigene Kinder), 5x2 Einzeleintritte (Erwachsene). Viel Erfolg!