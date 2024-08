Eintrittskarten für das Reutlinger Wellenfreibad zu gewinnen

Einzigartig in der Region: Das Wellenbecken im Reutlinger Freibad.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sommerzeit ist Badezeit! Die Freibadsaison ist in Reutlingen und der Region bereits in vollem Gange! An Freunde des kühlen Nass richtet sich unser Quiz der Woche. Zu gewinnen gibt diese Tickets für das Reutlinger Wellenfreibad: eine Zehn-Punktekarte (Erwachsene), eine von vier Familienkarten (zwei Erwachsene mit bis zu vier eigenen Kinder) 5x2 Einzelkarten (Erwachsene). Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen der Preise. Viel Erfolg!

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. (GEA)