Eine neue Stiftung für die Bronnweiler Marienkirche

(Nicht nur) in der Adventszeit einen Ausflug wert: die Bronnweiler Marienkirche am Mammutbaum.

REUTLINGEN-BRONNWEILER. Wenn in der Advents- und Weihnachtszeit Tausende Lichter am Bronnweiler Mammutbaum weithin leuchten und auch die schmucke Dorfkirche glanzvoll erstrahlt, finden viele Menschen den Weg in die flächenkleinste Reutlinger Teilgemeinde. Das einzigartige Ensemble von Baum und Kirche in der Ortsmitte lädt zum Staunen und Verweilen ein.

Ein besonderes Gotteshaus

Die Marienkirche, erbaut im 13. Jahrhundert und dann im 15. Jahrhundert um den eindrucksvollen Chorraum baulich erweitert, ist ein besonderes Gotteshaus. Um es für nachfolgende Generationen zu bewahren, gründet die Evangelische Kirchengemeinde Bronnweiler derzeit eine Stiftung.

Sie steht damit laut Pfarrerin Christine Wandel in guter Tradition mit etwa 169 weiteren Stiftungen in der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Alle Interessierten seien eingeladen, sich als Gründungsstiftende eintragen zu lassen. Erbeten ist ein Mindestbetrag von 500 Euro, der entweder in ein unveräußerliches Grundstockvermögen oder in das Verbrauchsvermögen gestiftet werden kann. Begleitet wird das Projekt der Stiftungsgründung von Pfarrer Helmut Liebs. Der Stiftungsexperte der Landeskirche hält am Sonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr einen Kurzvortrag zum Thema »Stiften mit Sinn« in der Bronnweiler Kirche. Im Anschluss daran findet von 15.45 bis 17 Uhr eine Kirchenführung unter der Leitung von Elisabeth Bauer statt. Weitere Informationen zur Kirchenstiftung gibt es online. Bereits tags zuvor, am Samstag, 7. Dezember, um 19 Uhr ist der Figuralchor Tübingen zu Gast. Unter dem Titel »Maria durch ein Dornwald ging« erklingt Chormusik von unter anderem von Heinrich Schütz, Johannes Brahms und Edvard Grieg.

Lieder nach Wunsch

Wer Lust auf gemeinsames Singen hat, ist am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr richtig in der Kirche beim Wunschliedersingen mit Beate Heissel an der Orgel.

An allen Freitagen im Advent bietet die Kirchengemeinde außerdem jeweils um 19 Uhr eine besondere Andacht im Freien unterm Mammutbaum mit Pfarrerin Christine Wandel an. Der Posaunenchor umrahmt die etwa zwanzigminütigen Veranstaltungen mit Advents- und Weihnachtsliedern. (eg/GEA)

www.bronnweiler -evangelisch.de/stiftung