Mit Laufrad Straße in Bronnweiler überquert: Zweijähriger nach Crash mit Auto schwer verletzt

REUTLINGEN-BRONNWEILER. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Gönninger Straße in Bronnweiler ist ein Kleinkind schwerverletzt worden. Das berichtet die Polizei. Gegen 16.15 Uhr war eine 59-Jährige mit ihrem VW Passat auf der Gönninger Straße ortsauswärt unterwegs, als ein Zweijähriger mit seinem Laufrad die Straße überqueren wollte. Die 59-jährige Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Kind. Dieses war in Begleitung seiner Mutter, welche unverletzt blieb. Der Junge wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst eine Klinik gebracht. (pol)