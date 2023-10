Einbrecher stiehlt in Ohmenhausen eine Kasse aus einem Bauwagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In einen Bauwagen sowie eine Hütte am Schamberg im Stadtteil Ohmenhausen ist ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Der Einbrecher gelangte über ein Fenster gewaltsam in den Bauwagen, den er zunächst durchsuchte und schließlich eine Kasse entwendete. Weiterhin wurde vermutlich durch denselben Täter eine ebenfalls auf dem Grundstück befindliche Hütte gewaltsam aufgebrochen. Hier dürfte der Unbekannte derzeitigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute abgezogen sein. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)