Zehn Wochen lang arbeiteten die Schüler der Waldschule Ohmenhausen mit zwei Tänzern des Staatstheaters Stuttgart an einer eigenen Choreografie. Am Montag kam es zum ersten Auftritt vor 60 Gästen.

Die 25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b führten ihren Tanz zur Musik aus »Nussknacker« auf. Foto: Emanuel Chatzis Die 25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b führten ihren Tanz zur Musik aus »Nussknacker« auf. Foto: Emanuel Chatzis

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.