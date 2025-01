Erfolgreiche Suche nach vermisstem Kind in Ohmenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Nach einem kurzzeitig vermissten Kind haben mehrere Streifenwagenbesatzungen am Donnerstagmittag im Bereich von Ohmenhausen gesucht. Nachdem sich der sieben Jahre alte Junge nicht wie vereinbart am Treffpunkt an seiner Schule aufhielt und seine Mutter ihn nach einer ersten Suche nicht auffinden konnte, verständige diese die Polizei. Im Zuge der weiteren Suchmaßnahmen konnte der Junge, der sich zwischenzeitlich zu Fuß auf den Heimweg gemacht hatte, schließlich von den Polizeibeamten angetroffen werden. Er wurde im Anschluss seiner erleichterten Mutter übergeben. (pol)