Nach gefährlichem Fahr-Duell mit Lkw: Sprinter überschlägt sich in Ohmenhausen

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Auf mehr als 30.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Hohe Straße im Reutlinger Stadtteil Ohmenhausen entstanden ist. Derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 24-Jähriger kurz nach fünf Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Hohe Straße hinter einem Lkw in Richtung Ohmenhausen unterwegs. Schon zu Beginn der Straße soll der Sprinter mehrfach versucht haben, den Lkw zu überholen, was dessen 60 Jahre alter Fahrer versuchte zu verhindern, indem er auf der Fahrbahnmitte fuhr.

Auf Höhe der Ampel bei der Abzweigung zur Gomaringer Straße musste der Lkw-Fahrer bremsen, was der Sprinterfahrer zum Überholen nutzte. Beim Wiedereinscheren vor dem Lkw, welcher während des Überholvorgangs beschleunigt haben soll, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge sich der Sprinter überschlug und auf dem Dach in einer angrenzenden Wiese zum Liegen kam.

Laut einer Untersuchung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst blieben beide Fahrer unverletzt. Sie sehen jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen.

Während der Lkw fahrbereit blieb, musste der Sprinter von einem Abschleppdienst geborgen werden. (pol)