DWD warnt vor Hagel, Starkregen und Orkanböen in Reutlingen und Region

DWD warnt vor Blitzen und herabstürzenden Gegenständen

13:39 Uhr Bei Unwettern der Stufe drei warnt der Wetterdienst grundsätzlich vor örtlichem Blitzschlag. »Dabei besteht Lebensgefahr. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.« Bei einem Unwetter der Stufe 3 kann es auch zu »Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen« kommen, auch Erdrutsche könnten auftreten. Der DWD empfiehlt: »Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!« DWD-Sprecher Clemens Steiner sagte der Deutschen Presseagentur, es sei ratsam, sein Auto in die Garage zu fahren, um es zu schützen. Es sei eine Lage, bei der man sehr aufpassen müsse.

Unwetterwarnung für Reutlingen und Tübingen

12:55 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag mit teils schweren Unwettern in Baden-Württemberg. Auch für die Landkreise Reutlingen und Tübingen ist die zweithöchste Warnstufe (3) ausgerufen. Laut DWD ist von 16 Uhr an mit heftigem Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter zu rechnen. Außerdem könne es zu Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/h und Hagel kommen. Die Körner können einen Durchmesser von fünf Zentimetern, vereinzelt auch bis zu sieben Zentimeter erreichen. Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis 140 km/h (Bft 12) seien ebenfalls nicht ausgeschlossen. In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag nehme die Unwettergefahr langsam ab.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="de" dir="ltr">Achtung! Eine sehr gefährliche <a href="https://twitter.com/hashtag/Wetterlage?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Wetterlage</a> mit schweren <a href="https://twitter.com/hashtag/Gewittern?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Gewittern</a> steht an!<br>Hier ein Update des <a href="https://twitter.com/hashtag/Unwetterclips?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Unwetterclips</a> mit frischen <a href="https://twitter.com/hashtag/Informationen?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Informationen</a> zur bevorstehenden <a href="https://twitter.com/hashtag/Unwetterlage?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Unwetterlage</a>.<a href="https://t.co/HgvHc0O8pG">https://t.co/HgvHc0O8pG</a></p>— DWD (@DWD_presse) <a href="https://twitter.com/DWD_presse/status/1671837689039974401?ref_src=twsrc%5Etfw">June 22, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Internetseite des DWD überlastet

12:32 Uhr Die Website des Deutschen Wetterdienstes ist seit Donnerstagvormittag überlastet. Offensichtlich wollen sich viele Menschen über die angekündigten Unwetter informieren. Wettergefahren.de, die abgespeckte Version der DWD-Homepage, funktioniert jedoch noch.

Unwetter richtet Schäden im Kreis Reutlingen an

An der Nebelhöhle ist beim Unwetter am Mittwoch ein Baum auf einen Wohnwagen gestürzt. Foto: Morgenstern An der Nebelhöhle ist beim Unwetter am Mittwoch ein Baum auf einen Wohnwagen gestürzt. Foto: Morgenstern

12.13 Uhr Bereits am Mittwochvormittag hatte ein Unwetter im Kreis Reutlingen für erhebliche Schäden gesorgt. Mindestens ein Mensch ist beim Durchzug des Sturms schwer verletzt worden, wie die Polizei meldet: Ein Arbeiter wurde in Holzelfingen vom Dach geweht. Darüber hinaus gab es entlang des Albtraufs von Pfullingen über Sonnenbühl bis nach Mössingen vielerorts Schäden, vor allem entwurzelte Bäume. Eine Bildergalerie zum Thema finden Sie hier.

Tornadorisiko in NRW

11.42 Uhr Der heutige Donnerstag dürfte in Teilen Deutschlands ungemütlich werden. Vor allem in Mitteldeutschland rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit einem erhöhten Tornado-Risiko. Ab 14 Uhr warnt der DWD vor heftigem Starkregen in Teilen Nordrhein-Westfalens. Betroffen ist ein Streifen, der sich von Aachen und dem Niederrhein über Düsseldorf und das Ruhrgebiet bis nach Münster und Bielefeld erstreckt. Dort könnte es innerhalb von sechs Stunden zwischen 30 und 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter geben.

Für die betroffenen Regionen hat der DWD die zweithöchste Unwetter-Warnstufe ausgegeben. »Unter anderem sind Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen möglich«, warnte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag in Essen. Konkret mahnten die Meteorologen: »Schließen Sie alle Fenster und Türen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!« (GEA/dpa)