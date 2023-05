DWD: Erhöhte Waldbrandgefahr im Kreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine erhöhte Waldbrandgefahr für Teile des Landkreises Reutlingen sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Mittwoch voraus. Die Wetterstationen in Metzingen und Münsingen-Apfelstetten zeigen die Gefahrenstufen 3 (mittlere Gefahr) und 4 (hohe Gefahr) des Waldbrandgefahrenindex an, sagt ein DWD-Experte am Dienstag auf GEA-Anfrage. »Lokal sind Werte der zweithöchsten Gefahrenstufe 4 möglich. Man sollte also Vorsicht walten lassen, wenn man grillt.«

Gut zwei Drittel der Wetterstationen in Baden-Württemberg zeigen laut DWD für Mittwoch die zweithöchste Gefahrenstufe 4 (hohe Gefahr) an. Grund dafür sei viel Sonneneinstrahlung, höhere Temperaturen und wenig Nässe in den vergangenen Wochen. Dadurch würden die oberen Bodenschichten austrocknen. Dies betreffe zum Beispiel die sogenannte Streuauflage bestehend aus heruntergefallenen Ästen, Blättern und Nadeln. Und genau diese sei für die Waldbrandgefahr entscheidend, hieß es.

DWD: Waldbrandgefahr bleibt bestehen

Obwohl es im Verlauf der Woche zunehmend trockener werden soll, erwartet der DWD schon am Mittwoch die höchste Waldbrandgefahr. An diesem Tag soll es laut Experten höhere Windgeschwindigkeiten geben. Und diese hätten einen großen Einfluss auf die Berechnungen, denn durch viel Wind können sich Waldbrände schneller ausbreiten.

Aber auch ab Donnerstag besteht im Landkreis Reutlingen weiterhin Waldbrandgefahr. »Ein richtiger Wetter-Wechsel ist nicht in Sicht«, sagt ein DWD-Meteorologe dem GEA. »Es bleibt sonnig und trocken.«

Der Waldbrandgefahrenindex des DWD gibt in fünf Stufen die Gefahr für die Entstehung eines Waldbrandes an. Er berechnet sich aus verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel der Sonneneinstrahlung, Lufttemperatur, relativen Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Niederschlagsrate.

Sicherheitshinweise der Feuerwehr Reutlingen

Kein offenes oder unkontrolliertes Feuer im Wald oder auf Wiesen

Nicht rauchen und keine brennenden Gegenstände, beispielsweise Zigarettenstummel wegwerfen

Grillgeräte auf festem nichtbrennbarem Untergrund kippsicher und in sicherer Entfernung zu Waldflächen aufstellen. Besondere Vorsicht ist bei starkem Wind geboten

Grillkohle und Asche erst entsorgen, wenn diese vollständig erkaltet sind

Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkplätze, keine Wiesen oder Felder

Achten Sie besonders auf Kinder, die mit Feuer experimentieren und Lupen als Brennglas verwenden

Melden Sie Brände oder Rauchentwicklungen sofort über die Notrufnummer 112

Halten Sie Zufahrten zu Wäldern frei – sie sind wichtige Rettungswege

Weitere Informationen zur Waldbrandgefahr erhalten Sie bei Ihrer Feuerwehr oder auf der Webseite des Deutschen Wetterdiensts. (GEA/dpa)