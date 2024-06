Drei Neulinge im Bronnweiler Bezirksgemeinderat

Bitte aktivieren Sie Javascript

BRONNWEILER. Schnell ist es in Bronnweiler gelungen, eine Einheitsliste mit kommunalpolitisch interessierten Bürgern zusammenzustellen: 14 Bürger haben sich auf einer Einheitsliste zusammengefunden, darunter sieben Newcomer, die gerne in den Bezirksgemeinderat einziehen würden. Drei der sieben Neuen haben es tatsächlich geschafft, einen der neun Plätze zu ergattern: Rebecca Pfitzner, Pia Bross und Ayline Müller sind die drei neuen weiblichen Gemeinderätinnen, die künftig in der Bezirksgemeinde aktiv werden. Da es mit Bezirksbürgermeisterin Friedel Kehrer-Schreiber, die erneut Stimmenkönigin geworden ist, und Corina Karls zwei weitere Gemeinderätinnen gibt, sind in Bronnweiler mehr Frauen als Männer im Gremium vertreten. Auf Platz zwei schaffte es Jörg Luz. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,6 Prozent. (awe)

Die Gewählten

Gewählt wurden: Friedel Kehrer-Schreiber (385), Jörg Luz (291), Markus Jetter (266), Andreas Glaunsinger (256), Ralf Glaunsinger (244), Corina Karls (201), Rebecca Pfitzner (188), Pia Bross (185), Ayline Müller (171).