Direktkandidat für die AfD in Reutlingen: Rudolf Grams will in den Bundestag

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Mitglieder des AfD-Kreisverbands Reutlingen haben am Mittwoch Rudolf Grams zum Direktkandidaten im Bundestagswahlkreis Reutlingen gewählt. Die Presse hat zur Nominierungsversammlung – im Gegensatz zu den anderen Parteien bisher – trotz Nachfrage keinen Zugang erhalten.

Grams dankte den Parteimitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und versprach, den Wahlkampf mit Entschlossenheit und klaren Zielen zu führen. »Deutschland befindet sich in einer der schwersten Krisen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es ist Zeit für eine Politikwende, um den Kurs unserer Nation zu korrigieren«, erklärte Grams. Er verwies auf »alarmierende Entwicklungen wie Unternehmensinsolvenzen, die Abwanderung ganzer Industriezweige, rekordverdächtige Energiepreise oder Massenmigration«. All das zeige, wie dringend ein Kurswechsel nötig sei. »Der Karren steckt tief im Dreck, aber wir werden ihn herausziehen.«

Grams blickt mit Zuversicht auf die kommenden Monate: »Bis zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 werden wir alle Kräfte mobilisieren, um ein starkes Ergebnis für die AfD zu erzielen. Wir laden alle Bürger ein, mit uns ins Gespräch zu kommen.« Der Direktkandidat kündigte zahlreiche Infostände und Bürgergespräche an, um mit den Menschen vor Ort in den Dialog zu treten. (eg)