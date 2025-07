Dinge fliegen aus Hochhaus auf Reutlinger Klinik-Gelände

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In den vergangenen Tagen ist es laut einer Mitteilung der Kreiskliniken Reutlingen am Wohngebäude auf dem Klinikgelände Steinenbergstraße 23 zu mehreren gefährlichen Vorfällen gekommen. Unbekannte Personen haben demnach aus den oberen Stockwerken des Hochhauses wiederholt Gegenstände – darunter Gartenstühle, Steine, Kanthölzer und sogar ein Sofa – aus dem Fluchttreppenhaus in Richtung der angrenzenden Kreuzung sowie auf Gehwege geworfen. Die Polizei wurde umgehend eingeschaltet und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kreiskliniken bitten Anwohner um Mithilfe

Besonders besorgniserregend: In einem der jüngsten Fälle wurde ein vorbeifahrendes Fahrzeug von einem herabfallenden Kantholz getroffen. Nur durch großes Glück sei bislang niemand verletzt worden.

Die Polizei gehe derzeit davon aus, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche im Alter von etwa 12 bis 18 Jahren handelt. Es bestehe der Verdacht, dass die Vorfälle im Zusammenhang mit einer sogenannten »Challenge« stehen.

Die Sicherheit der Bevölkerung habe oberste Priorität: »Die Kreiskliniken stehen im engen Austausch mit den Ermittlungsbehörden.« In Abstimmung mit der Polizei würden derzeit Maßnahmen zur Aufklärung und Prävention getroffen. Die Kreiskliniken bitten alle Anwohner sowie Passanten um besondere Wachsamkeit in der Umgebung des Hochhauses.

Wer verdächtige Beobachtungen macht – insbesondere im Bereich der oberen Stockwerke oder des Fluchttreppenhauses – wird dringend gebeten, umgehend die zuständige Polizeidienststelle in Reutlingen oder über den Notruf 110 zu verständigen. (eb)