Die Reutlinger Kandidaten stellen sich dem GEA-Fragenhagel

REUTLINGEN. Wie hoch ist das Stresslevel im Bundestagswahlkampf? Reutlingen oder Berlin? Falls Sie in den Bundestag gewählt werden: Wofür wollen Sie sich besonders einsetzen? Fragen wie diesen haben sich sieben Kandidaten aus dem Wahlkreis Reutlingen im GEA-Fragenhagel gestellt. Ausgewählt wurden die Direktkandidaten, deren Partei eine realistische Chance hat, die Fünf-Prozent-Hürde und damit den Einzug in den Bundestag zu schaffen. Mit diesem Video-Format versuchen wir ihnen interessante und spannende Antworten persönlicher als auch politischer Natur zu entlocken. In maximal 90 Sekunden bleibt bei 12 Fragen nicht viel Zeit zu überlegen.

Michael Donth, CDU

Sebastian Weigle, SPD

Jaron Immer, Bündnis 90/Die Grünen

Rudolf Grams, AfD

Anne Zerr, Die Linke

Pascal Kober, FDP

Jessica Tatti, BSW – Bündnis Sahra Wagenknecht