Die Hochschule Reutlingen hat jetzt eine neue Leitung

REUTLINGEN. Seit dem 1. September steht die Hochschule Reutlingen unter neuer Leitung: Professorin Dr. Sabine Löbbe hat offiziell das Amt der Präsidentin übernommen. Bereits im April 2025 hatten Senat und Hochschulrat sie gewählt. Ihre offizielle Ernennungsurkunde erhielt Sabine Löbbe von Ministerialdirektor Dr. Hans J. Reiter und Ministerialrat Dr. Volker Wedekind, beide vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

»Die kommenden Jahre werden von großen Herausforderungen geprägt sein, die wir nur gemeinsam bewältigen können«, erklärte Löbbe zum Start in ihre sechsjährige Amtszeit. »Mein Motto lautet deshalb: Brücken bauen – Brücken in die Zukunft, zu Partnern in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, regional wie international, und ebenso Brücken des Miteinanders innerhalb unserer Hochschule.« Im November wird Löbbe im Rahmen eines Festakts das Amt auch zeremoniell von ihrem Vorgänger Professor Dr. Hendrik Brumme übernehmen.

Die Feier dient zugleich der offiziellen Verabschiedung des bisherigen Präsidenten, der nach 13 Jahren engagierter Amtszeit in den Ruhestand tritt. Ein erstes inhaltliches Zeichen setzt die neue Präsidentin bereits am 16. September mit einem hochschulweiten digitalen »Zukunfts-Dialog«. Studierende, Lehrkräfte und Mitarbeiter sind an diesem Tag eingeladen, gemeinsam mit ihr über die künftige Ausrichtung und die strategischen Schwerpunkte der Hochschule zu diskutieren.

Zur Person: Sabine Löbbe ist seit 2015 Professorin an der Fakultät Technik der Hochschule Reutlingen. Neben der Lehre hat sie im Reutlinger Energiezentrum inter- und transdisziplinäre Forschung zu Energiewirtschaft und Klimaschutz aufgebaut. Seit 2020 engagiert Sie sich darüber hinaus im erweiterten Präsidium der Hochschule für Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Sabine Löbbe bringt 27 Jahre strategische und operative Verantwortung in der Wirtschaft im In- und Ausland sowie ausgeprägte Führungs- und Leitungserfahrung in Wirtschaft und Hochschulwesen mit. Ihr Schwerpunkt lag hier immer bei der Gestaltung von Strategie- und Veränderungsprozessen. (eg)