Der langjährige Reutlinger CVJM-Vorstand Günther Digel ist tot

REUTLINGEN.. Er war »das Gesicht« der alljährlichen Adventssammelaktion des CVJM Reutlingen auf dem Reutlinger Marktplatz für Entwicklungshilfeprojekte von Brot für die Welt und für das Evangelische Jugendwerk: Günther Digel ist tot. Der 1946 in Betzingen Geborene engagierte sich seit seiner Konfirmation in der Mauritiuskirche im CVJM, hat schon als Sechzehnjähriger seine erste eigene Jugendgruppe gegründet. Seit 1966 gehörte er dem Reutlinger CVJM-Vorstand an, von 1988 bis 2009 hatte er den Vorsitz inne.

Der Diplom-Chemiker wirkte als Chemie- und Physiklehrer an der Theodor-Heuss-Schule (bis 2011). Dazu betreute er über viele Jahre Jugendgruppen-, Freizeiten- und Zeltlagerleiter, das CVJM-Seifenkisten- und das Kanuprojekt.

Digel war auch anderweitig ehrenamtlich breit engagiert. Unter anderem hat ihm Reutlingen die Aufstellung des Sturmbocks anlässlich des 750-Jahre-Jubiläums der Marienkirche zu verdanken. Er war Gründungsmitglied des Reutlinger Weltladens, Herausgeber der Monatszeitschrift »Klartext«. Gewürdigt wurde sein Engagement unter anderem 2019 mit der Verdienstmedaille der Stadt Reutlingen. Die damalige Oberbürgermeisterin Barbara Bosch würdigte in ihrer Laudatio unter anderem Günther Digels »außergewöhnlichen Verdienste« um die Jugend und um entwicklungspolitische Belange. (GEA)