Habila-Chef in Reutlinger Einrichtung Rappertshofen verabschiedet

REUTLINGEN.. Das gemeinnützige Sozialunternehmen Habila GmbH mit den Tochterunternehmen Insiva und Zemo mit Sitz in Tübingen bietet in ganz Baden-Württemberg Menschen mit Behinderungen Wohnen und Arbeit an. Rund 1.600 Personen erhalten hier individuelle Hilfe an verschiedenen Standorten in 22 Städten und Gemeinden, rund 1.400 Mitarbeiter sind bei der Habila GmbH beschäftigt. Habila ist ein Tochterunternehmen des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg. 18 Jahre lang hat Joachim Kiefer die Geschicke des Unternehmens geleitet und dabei neue Wohnformen, neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen initiiert und eingerichtet und ihnen damit ganz neue Lebensperspektiven eröffnet. 2008 hatte Joachim Kiefer die Aufgabe als Geschäftsführer der damaligen LWV-Eingliederungshilfe GmbH übernommen, die dann später in die Habila überführt wurde.

Zahlreiche neue dezentrale Wohnprojekte sind in den vergangenen Jahren in der Region und darüber hinaus entstanden, sodass Menschen mit Behinderungen mehr Wahlmöglichkeiten haben, wie sie wohnen möchten. Parallel dazu wurden neue Arbeits- und Qualifizierungsangebote für diese Menschen aufgebaut, die Insiva GmbH zählt mittlerweile mit 220 Mitarbeitern zu einem der größten Inklusionsbetriebe in Baden-Württemberg und bietet Dienstleistungen von der Montage über Garten- und Landschaftspflege bis zum Catering.

Aber noch mehr als das: Auch der Kulturpark RT-Nord mit seinem Café und den zahlreichen Kulturveranstaltungen auf dem Gelände in Rappertshofen wurde unter der Regie von Joachim Kiefer ins Leben gerufen. Der Kulturpark ist inzwischen zu einem Ort für Inklusion, Kultur und Kunst geworden und weit über die Stadtgrenzen Reutlingens hinaus bekannt.

Engagement gewürdigt

Kein Wunder also, dass Joachim Kiefer am Mittwochnachmittag in Rappertshofen mit vielen wertschätzenden Worten in den Ruhestand verabschiedet wurde. Von allen Standorten des Unternehmens aus neun Landkreisen waren Mitarbeiter und Weggefährten nach Reutlingen gekommen, ebenso Vertreter der Städte und Landkreise, der Kooperationspartner, der Sozialeinrichtungen. Sie alle würdigten Kiefers Engagement und Einsatz für das Unternehmen und für die Interessen der Menschen mit Behinderungen. Oliver Cosalter, neuer Geschäftsführer der Habila GmbH samt den Tochterunternehmen Insiva und Zemo, sagte, man verabschiede mit Joachim Kiefer eine Persönlichkeit, die Habila weiterentwickelt und durch große Veränderungen geführt habe. Kiefer hinterlasse Spuren im Unternehmen, aber auch bei sehr vielen Menschen. Er habe stets mit Leidenschaft und Herzblut seine Verantwortung wahrgenommen und der Habila Stabilität und Richtung gegeben. Vieles sei in seiner Zeit neu entstanden, betonte Cosalter, und nannte beispielhaft neue dezentrale Wohnprojekte, mehr Wahlmöglichkeiten und Selbstbestimmung sowie den Aufbau von inklusiven Arbeitsplätzen.

Kristin Schwarz, Verbandsdirektorin des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, betonte, dass die Habila GmbH heute fester und unverzichtbarer Bestandteil der sozialen Infrastruktur im Land sei. Kiefer habe als Geschäftsführer diese Entwicklung des Sozialunternehmens maßgeblich geprägt. Er habe die Habila im Bereich von Innovation, Qualität und Teilhabe als Vorreiter installiert. Kiefer habe den Grundstein für die Habila gelegt, deren Leitmotiv »Mehr Möglichkeiten« sei zu einer Unternehmenskultur geworden. »Ihre Amtszeit war weit mehr als die Ausübung einer Leitungsfunktion«, sagte Schwarz an Joachim Kiefer gerichtet. Kiefer habe die Strukturen modernisiert, die Hilfs- und Unterstützungsangebote konsequent ausgebaut und dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Er sei fachlicher Experte, strategischer Denker und verlässlicher Ansprechpartner für Mitarbeiter gewesen. Ebenso trage die städtebauliche Entwicklung des Quartiers Rappertshofen Kiefers Handschrift und werde noch lange positive Wirkung entfalten, würdigte Schwarz die Verdienste des ehemaligen Geschäftsführers.

Berichte von Weggefährten

Als Vorsitzender des Ausschusses für Eingliederungshilfe- und Integrationsgesellschaften hielt der Böblinger Landrat Roland Bernhard ein ganz persönliches und humorvolles Grußwort. Denn Bernhard und Kiefer waren einst Schulkameraden und kennen sich seit über 50 Jahren. In den 18 Jahren von Kiefers Tätigkeit sei eine ganze Menge gelaufen: »Mit einem Menschen an der Spitze, der ein Herz hat und für die Menschen da ist, denen es nicht so gut geht.«

Mit Jazz und Swing des Marcus-Halver-Trios, persönlichen Berichten von Weggefährten aus 18 Jahren Zusammenarbeit bei der Habila sowie zahlreichen Gesprächen und Begegnungen wurde Joachim Kiefer nach den offiziellen Grußworten in einer vollen Mehrzweckhalle in Rappertshofen in den Ruhestand verabschiedet. (GEA)