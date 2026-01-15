Blutknappheit in Kliniken: Wie sieht's in Reutlingen aus?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) schlägt Alarm: Bundesweit werden die Blutkonserven knapp. Eine Kombination aus Wintereinbruch, Feiertagen und einer starken Infektionswelle hat die Situation weiter verschärft. Betroffen sind alle sechs Blutspendedienste in Deutschland. »Normalerweise helfen wir uns untereinander aus, doch bei der derzeitigen Knappheit ist das nicht möglich«, sagt Daniel Schnell, Außendienstmitarbeiter beim DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg im Landkreis Reutlingen.

Blutspendetermine in der Region Blut kann jeder Erwachsene spenden, der mindestens 50 Kilogramm wiegt und bis 72 Jahre alt ist. Erstspender dürfen nicht älter als 64 Jahre sein. Im Januar stehen noch folgende Blutspendetermine in der nahen Umgebung an: Sonnenbühl, Steinbühlhalle, Falltorstraße 37: Montag, 19. Januar, 14.30 bis 19.30 Uhr; Eningen, HAP-Grieshaber-Halle, Betzenriedweg 24: Freitag, 23. Januar, 14.30 bis 19.30 Uhr; Reutlingen, Wittumhalle, Wittumstraße 37: Mittwoch, 28. Januar, 14.30 bis 19.30 Uhr. Es muss allerdings online eine Terminreservierung erfolgen. Auf der Homepage des DRK-Blutspendediensts werden noch weitere Fragen rund ums Thema beantwortet. (ifi)

Zusätzliche Sorge bereitet die bevorstehende Fasnet. »Wenn jetzt noch große Menschenansammlungen dazukommen, könnte das der Situation den Rest geben«, vermutet Schnell. Aktuell liege die sogenannte Tagesreichweite der Blutreserven bei lediglich 2,1 Tagen. Das bedeutet: Die vorhandenen Bestände reichen nur noch für gut zweieinhalb Tage. Angesichts des konstant hohen Bedarfs und der begrenzten Haltbarkeit von Blutpräparaten sei dies eine dringende Aufforderung an die Bevölkerung, Blut zu spenden. Hinzu komme der demografische Wandel: Immer mehr ältere und kranke Menschen seien auf Blutkonserven angewiesen.

Für manche koste es Überwindung, Blut zu spenden, andere verbinden die Prozedur mit Aufwand, weiß Schnell. Dabei sei Blutspenden sicher und lebensrettend. »Wir arbeiten mit erfahrenem Personal«, betont er. Allein der DRK-Kreisverband Reutlingen bestehe aus 18 Ortsvereinen, die regelmäßig Blutspendetermine organisieren. Derzeit würden intensiv Notfallpläne erarbeitet. »Es ist schwierig, die Menschen vom Sofa zu holen«, sagt Schnell. Um neue Spender zu gewinnen, setze man verstärkt auf Aufrufe in sozialen Medien und besondere Aktionen. Wer etwa einen neuen Spender mitbringt, erhält ein kleines Dankeschön.

»Wir haben den Tiefstand erreicht«

"Wenn wir morgen kein Blut holen, dann sind die Bestände leer." Sehr dringend benötigt werden derzeit negative Blutgruppen. Die Blutgruppe 0 negativ gilt als Universalblutgruppe im Notfall, macht jedoch bundesweit nur rund sechs Prozent der Bevölkerung aus. Aktuell stehe im Durchschnitt rund ein Drittel weniger Blut zur Verfügung, als normalerweise benötigt wird. »Wir haben den Tiefstand erreicht«, sagt Schnell. Diese Situation sei maximal eine Woche lang tragbar, danach werde es kritisch. Entsprechend pessimistisch blickt er auf die kommenden Tage. "Die Lage ist angespannt. Die Krankenhäuser werden genauer prüfen müssen, wer Blut erhält." Eine ähnliche Situation habe es während der Corona-Pandemie gegeben – damals seien allerdings weniger Operationen durchgeführt worden.

Der Pressesprecher der Kreiskliniken Reutlingen, Christian Hirtz, teilt dem GEA auf Anfrage mit: »Am Standort Reutlingen betreiben wir ein eigenes Blutdepot, über das sowohl das Klinikum am Steinenberg als auch die Albklinik Münsingen mit Blutkonserven versorgt werden. Die Bestände werden täglich überprüft. Zudem besteht die Möglichkeit, täglich Blutkonserven beim DRK-Blutspendedienst in Ulm nachzubestellen.«

» Es stehen derzeit weniger Blutkonserven zur Verfügung«

Allerdings bestätigt auch Hirtz die angespannte Lage. »Der DRK-Blutspendedienst hat uns am 12. Januar darüber informiert, dass es zu einem Rückgang der Blutspenden kommen kann. Auch bei unseren täglichen Bestellungen stellen wir fest, dass derzeit weniger Blutkonserven zur Verfügung stehen als üblich.« Doch er bleibt zuversichtlich: »Dank der vorausschauenden Bevorratung in unserem eigenen Blutdepot besteht aktuell kein Versorgungsengpass an den Kreiskliniken Reutlingen. Die Versorgung unserer Patienten ist sichergestellt. Dies unterstreicht die Bedeutung einer eigenständigen und leistungsfähigen labormedizinischen Versorgung vor Ort für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung.« (GEA)