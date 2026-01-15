Volle Sammelstellen in Reutlingen: Problem bleibt

Am Reutlinger Freibad kommt es besonders häufig zu Überfüllungen. Dort sollen in Zukunft weitere Container stehen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Altglas- und Altkleidercontainer sind voll und die Flaschen und Klamotten sammeln sich am Straßenrand. Für Bewohner im Landkreis Reutlingen ist dieses Bild nichts Neues mehr: Im August und Januar ließen die Leerungen mehrere Wochen auf sich warten. Müssen Bürgerinnen und Bürger mit weiteren überquellenden Sammelstellen rechnen? »Leider kann das wieder vorkommen«, sagt Dirk Kurzschenkel, Leiter der Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR). Die TBR ist für die Abholung von Altkleidern im Landkreis zuständig - um die Entsorgung von Altglas kümmert sich der Umweltdienstleister Alba. Hinkt Alba bei der Leerung der Container hinterher, kann die TBR eine Beschwerde einreichen, »aber viel mehr auch nicht«, bedauert Kurzschenkel.

Denn im Rahmen des vom Verpackungsgesetz geregelten dualen Systems wird Alba von Privatunternehmen mit der Leerung der Container im Kreis Reutlingen beauftragt. Jede Beschwerde der Stadt läuft also über die zuständigen Auftraggeber, von denen es laut Kurzschenkel mehr als zehn gäbe. »Diese Unternehmen sitzen in unterschiedlichen Großstädten und müssen erstmal auf der Karte schauen, wo Reutlingen liegt.« Anmerkungen der Stadt verlaufen meist im Sand.

Zu wenige Container in Reutlingen

Ein weiteres Problem ist, dass es in Reutlingen grundsätzlich zu wenige Altglas-Container gibt. Ein ungefährer Richtwert gibt vor, einen Container pro 1.000 Einwohner zur Verfügung zu stellen, »wir liegen derzeit bei einem Container pro 1.400 Menschen«, sagt der TBR-Leiter. In Stadtgebieten, in denen das Problem besonders schwerwiegend ist, wie zum Beispiel das Wohngebiet am Reutlinger Freibad, sollen in Zukunft neue Standorte entstehen. »Da wir das aber immer mit verschiedenen Ämtern und den Bewohnern vor Ort abklären müssen, zieht sich die Suche immer eine Weile.« Der angestrebte Richtwert von 1:1.000 soll erst in mehreren Jahren erreichbar sein.

Finden Bewohner überquellende Container vor, sollen sie aber darauf verzichten, ihr Altglas auf den Gehwegen abzustellen. Kurzschenkel könne verstehen, »dass es frustrierend ist, wenn es keinen Platz mehr gibt, aber die Menschen sind dazu verpflichtet, ihre Gläser dann wieder mitzunehmen.« Eine illegale Entsorgung, so nennt sich das Abstellen von Altglas vor den Sammelstellen oder der Einwurf von Restmüll in die Glascontainer, kann zu Bußgeldern führen.

Händler müssen Kleider selbst entsorgen

Dies gilt bei den Altkleidern auch für Betriebe und Einzelhändler, die ihre Textilien in öffentliche Container einwerfen. Zum Jahresbeginn fand die TBR mehrere Säcke mit neuwertigen Kleidungsstücken und angehefteten Etiketten vor den Containern liegen. »Gewerbebetriebe sind dazu verpflichtet, ihre verwertbaren Altkleider selbst zu entsorgen«, erklärt Kurzschenkel. Händler, die sich nicht daran halten, stelle die TBR zur Anzeige. »Vor Gericht werden die Verfahren aber meist aufgrund mangelnder Beweislage eingestellt«, so Kurzschenkel weiter. Etiketten oder Adressaufkleber würden als Beleg nicht reichen.

In der Mittnachtstraße in Reutlingen blieben die Kleider zum Jahresbeginn auf dem Gehweg liegen. Foto: Alexander Thomys In der Mittnachtstraße in Reutlingen blieben die Kleider zum Jahresbeginn auf dem Gehweg liegen. Foto: Alexander Thomys

Die Technischen Betriebsdienste übernehmen seit Dezember vergangenen Jahres die Altkleidersammlung im Landkreis. Ihre Container sind mit Sensoren ausgestattet, die bei der TBR ausschlagen, sobald die Behälter zu drei Vierteln gefüllt sind. Liegen die Textilien also auf dem Boden, obwohl noch Platz wäre, kann sich die Abholung verzögern. »Andernfalls leeren wir die Container am Folgetag«, beteuert Dirk Kurzschenkel. (GEA)