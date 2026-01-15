Reutlinger Sparpläne: Wie die Stadtverwaltung Bürgerfragen beantwortet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Stunden mit vier Bürgermeistern, aber nur 176 Besucher in der Stadthalle. Das ist die Bürgerversammlung zum städtischen Doppelhaushalt 2026/2027 am Mittwoch in Zahlen. In Worten beschrieben: ein Abend voller Sachinformationen über eine historisch schlechte Finanzlage sowie daraus folgende Sparvorschläge der Stadtverwaltung. Die gehen ans Eingemachte und werden ganz viele Reutlinger betreffen.

600 Fragekarten lagen auf den Sitzen im großen Saal aus, damit jede oder jeder seine Anliegen formulieren konnte. Am Ende kamen 50 ausgefüllte Karten zusammen. Ein kleiner Teil der Anliegen wurde direkt in der Stadthalle besprochen. Alle Antworten möchte die Stadtverwaltung alsbald im Internet unter der Adresse www.reutlingen.de/buergerversammlung veröffentlichen. Das Bemühen der Menschen im Rathaus, transparent und verständlich zu machen, in welcher dramatischen Situation sich die Kommune befindet, war unüberhörbar. Die Fragen machten teils deutlich, dass dies in Teilen der Stadtgesellschaft noch nicht angekommen ist.

»Stabile Gebühren waren nicht zu halten«

Zur Sprache kommen Einsparvorschläge der Stadtverwaltung im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2026, über das der Gemeinderat am 26. März diskutieren und abstimmen möchte. »Warum zahlen Familien drauf«, wollte jemand angesichts möglicherweise erneut steigender Kosten für die Kinderbetreuung wissen. »Weil stabile Gebühren nicht zu halten waren«, antwortet der Erste Bürgermeister Robert Hahn mit einem sehr bedauernden Blick.

Ein anderer fragt sich, wieso die Stadt nicht auf Millionenausgaben für die Oberamteistraße mit dem »gläsernen Haus« verzichtet, um dadurch die Kitas günstiger zu machen. Nun, sagt Finanzbürgermeister Roland Wintzen, »weil das verschiedene Haushalte sind«. Das Geld für die Sanierung der ältesten Häuserzeile der Stadt komme aus dem Finanzhaushalt - aber die Aufwendungen zur Hege und Pflege der kleinen Mitbürger sind Teil des Ergebnishaushaltes. OB Thomas Keck weist zudem darauf hin, dass dieses immer wieder angesprochene Projekt erstens lange demokratisch beschlossen, zweitens ein Teil gelebter historischer Verantwortung für zukünftige Generationen sei, vor allem aber drittens erhebliche Rückzahlungen von Fördermitteln bei einer jetzigen Beendigung drohten.

Vier Bürgermeister auf dem Podium erklärten die Haushaltslage und ihre Folgen (von links): Angela Weiskopf, Robert Hahn, OB Thomas Keck und Roland Wintzen. Foto: Stephan Zenke Vier Bürgermeister auf dem Podium erklärten die Haushaltslage und ihre Folgen (von links): Angela Weiskopf, Robert Hahn, OB Thomas Keck und Roland Wintzen. Foto: Stephan Zenke

»Wieso trifft die Streichung der Nachtbusse die Jugend«, bewegt einen anderen. Baubürgermeisterin Angela Weiskopf betont, dieser Vorschlag sei das Ergebnis einer schmerzlichen Abwägung, »wir wollen gerne den ticketfreien Samstagsbus erhalten, weil er von ganz vielen genutzt wird«. Ein weiterer Fragender schlägt vor, doch gleich 20 statt »nur« 10 Prozent der Personalstellen in der Stadtverwaltung abzubauen. Dies kontert Bürgermeister Hahn knochentrocken mit der Bemerkung: »weil wir eine funktionierende Stadtverwaltung brauchen«.

»Wir haben die großen Kulturträger abgesichert«

Die Frage, »ob unser Chorverein mit gleichbleibenden Zuschüssen rechnen kann«, räumt Bürgermeister Hahn mit den Worten »für die nächsten zwei Jahre schon« zur Zufriedenheit aller ab. Tatsache ist, dass die von den Ämtern ins Gespräch gebrachten Konsolidierungsmaßnahmen keine Kürzungen mit dem Rasenmäher sind. »Wir haben die großen Kulturträger der Stadt finanziell abgesichert«, freut sich Hahn. Wobei sein Gesicht zwei Stunden lang so ernst bleibt wie die aller Bürgermeister auf dem Podium.

»Nach und nach sind unsere Erträge geschrumpft«

Die Spitzen der Verwaltung geben sich große Mühe, zu erklären, was Sache ist. Finanzbürgermeister Roland Wintzen beschreibt die Prinzipien kommunaler Haushaltsführung. Insbesondere, wie das 50-Millionen-Loch entstehen konnte - und wie wenig darauf die Reutlinger selbst Einfluss nehmen konnten, beziehungsweise schuld daran sind. Was in die Kassen der Stadt kommt, entscheiden Bund und Land sowie ganz direkt auch die konjunkturelle Lage - über die Steuereinnahmen. »Nach und nach sind unsere Erträge geschrumpft«, klagt Wintzen. Wofür bezahlt werden muss, entzieht sich ebenfalls in wesentlichen Punkten der Kontrolle der Kommune. Sozialausgaben legen etwa Bundesgesetze fest - ohne, dass dafür ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die Kreisumlage wird vom Kreistag definiert. Die Personalkosten wachsen durch hohe Tarifabschlüsse. Durch alle diese Faktoren entstand in Reutlingen im Ergebnishaushalt diese sich immer weiter öffnende Schere zwischen Ein- und Ausgaben, beschreibt Wintzen die missliche Situation.

Jetzt informieren Wirklich viele gut verständlich aufbereitete Fakten rund um die Planungen zum Doppelhaushalt 2026/2027 hat die Stadtverwaltung im Internet zusammengestellt. Dort finden sich auch alle Antworten auf die Fragen der Bürgerversammlung. Die Vorschläge zur Haushaltssicherung sind komplett öffentlich ebenfalls abrufbar. www.reutlingen.de/buergerversammlung

Worum es geht, macht OB Thomas Keck glasklar: »Der städtische Haushalt ist kein abstraktes Zahlenwerk, sondern eine Frage des täglichen Lebens in der Stadt«. Die finanzielle Lage sei »kein Ergebnis von Fehlentscheidungen vor Ort. Sie ist Ausdruck eines strukturellen Problems«. Im Rathaus werde nicht der Kopf in den Sand gesteckt. »Wir werden weiterhin alles für ein lebenswertes Reutlingen geben - auch wenn ein einfaches weiter so nicht möglich ist«. (GEA)