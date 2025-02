Aktuell Ausstellung

Der GEA präsentiert prämierte Pressefotos am Burgplatz

Die GEA-Fotos des Jahres 2024 sind an ausgewählten Samstagen in den Redaktionsräumen des Reutlinger Pressecenters am Burgplatz zu sehen. Zum Auftakt gab es eine Vernissage nebst Preisverleihung.