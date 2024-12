Der DRK-Ortsverein Reutlingen stellt sich neu auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Reutlinger DRK-Ortsverein steht ab Januar 2025 unter einer neuen Führung. Die Ehrenamtlichen haben im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung den Vorstand neu gewählt. Ab Januar 2025 übernimmt Michael Schmidt den Vorsitz des Vereins, Dr. Dirk Baumgärtel wird ihn als stellvertretender Vorsitzender unterstützen.

Bereitschaftsleiter Daniel Reiss-Gerwig übernimmt zusätzlich die Funktion des Schatzmeisters und vervollständigt so mit der ebenfalls neu gewählten Bereitschaftsleiterin Jennifer Zornow, Jugendleiterin Lisa Buck und den drei Beisitzern Jens Hanke, Erina Scholze und Jürgen Hinrichsen den neuen Vorstand.

Zahlreiche Helfer

»Unser Ortsverein, unser DRK, lebt von den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Sie bereichern das Leben unserer Stadt, indem sie wichtige Veranstaltungen sanitätsdienstlich absichern, die Reutlinger Bevölkerung in Erste-Hilfe-Maßnahmen schulen, für ausreichend Blutvorräte bei Blutspendeterminen sorgen oder bei Einsätzen oft großen Ausmaßes in ihrer Freizeit lebensrettende Hilfe leisten«, weiß der neu gewählte Vorsitzende Michael Schmidt.

»Daher freuen wir uns über ein starkes, engagiertes Leitungsteam, mit dem wir gemeinsam die Herausforderungen der nächsten Jahre anpacken wollen«, stimmte auch sein Stellvertreter Dr. Dirk Baumgärtel zu.

Der Neuwahl des Vorstands war ein umfangreicher Neugestaltungsprozess vorausgegangen. »Um die zukünftige Neuausrichtung voranzutreiben und geeignete Personen zu finden, die es schaffen, die Helferinnen und Helfer zur oft zeitintensiven und anspruchsvollen Tätigkeit beim DRK zu motivieren, haben wir intensiv in einer Gruppe von engagierten Mitgliedern um Strukturen und Namen für die Neubesetzung gerungen. Unsere Gruppe haben wir ›OV Spirit‹ genannt. Die abgeschlossene Wahl ist ein großer Meilenstein für uns. Nun wollen wir den Spirit auch in den kommenden Jahren weiter in unsere Arbeit einfließen lassen«, sind sich Zornow und Reiss-Gerwig einig.

Paul Mohl, der jahrzehntelang als Vorsitzender des Ortsvereins fungierte, wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung zum Ehrenvorsitzenden des Reutlinger Ortsvereins auf Lebenszeit ernannt.

Sigfried Mahler, Präsident des DRK-Kreisverbands Reutlingen, bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Wolfgang Hoch, Paul Mohl, Helmut Hild und Wilfried Müller für ihre geleistete Arbeit und lobte das Engagement der zahlreich erschienenen Mitglieder, die sich unter der neu gewählten Leitung auf die weitere Arbeit im Sinne der Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes freuen. (eg)