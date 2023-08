Der Arbeitsmarkt im Kreis Reutlingen bleibt im Juli stabil

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen zeigt sich auch im Juli stabil. Insgesamt 10.374 Menschen waren im vergangenen Monat in der Region arbeitslos gemeldet – ein geringer Zuwachs im Vergleich zum Juni um 143 Personen, die Arbeitslosenquote bleibt allerdings unverändert bei 3,5 Prozent. Auch im gesamten Bundesland bleibt die Arbeitslosenquote gleich und liegt wie schon im Vormonat bei 3,8 Prozent.

Die Zunahme um 143 Arbeitslose ist zwar für die Jahreszeit nichts Ungewöhnliches. »Der allgemeine leichte Anstieg der Arbeitslosenzahlen ist in den Sommermonaten üblich, zumal auch immer noch die neu angekommenen geflüchteten Menschen aus der Ukraine vor allem die Zahlen in den beiden Jobcentern Landkreis Reutlingen und Landkreis Tübingen beeinflussen«, so Markus Nill, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Reutlingen.

Bürgergeld-Bonus neu

»Auffallend ist dagegen in diesem Monat, dass die Arbeitslosenzahlen in keinem Agenturbezirk in ganz Baden-Württemberg zurückgegangen sind.« Die Arbeitslosenquoten sind in allen Arbeitsagenturen im Bundesland um 0,1 Prozent gestiegen oder im Vergleich zum Vormonat – wie im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen eben auch – unverändert geblieben. Seit dem 1. Juli 2023 gibt es diverse Neuerungen in der Grundsicherung. Darunter fällt das Weiterbildungsgeld. Hierfür kommen Menschen infrage, die über das Jobcenter eine Weiterbildung machen, die am Ende zu einem Berufsabschluss führt. Dieses Weiterbildungsgeld wird monatlich in Höhe von 150 Euro ausbezahlt. Diese Leistung muss nicht gesondert beantragt werden, sondern wird zusätzlich zum Bürgergeld ausbezahlt.

Ganzheitliches Coaching

Zudem gibt es jetzt für Bürgergeld-Bezieherinnen und -Bezieher den Bürgergeld-Bonus. Hierfür ist eine berufliche Qualifizierung mit der Mindestdauer von acht Wochen Voraussetzung. Er wird für eine nicht abschlussorientierte Ausbildung ausbezahlt und soll die Chancen auf eine Arbeitsstelle verbessern. Der Bonus wird zusätzlich zu den eigentlichen Kosten der Weiterbildung gezahlt und beträgt anrechnungsfrei monatlich 75 Euro.

Zudem gibt es seit dem 1. Juli in der Grundsicherung die ganzheitliche Betreuung (Coaching). Leistungsbezieherinnen und -bezieher von Bürgergeld können dieses neue Angebot wahrnehmen. Die Coachings sind Begleitung und Unterstützung und sollen auch dazu führen, die Themen innerhalb der Bedarfsgemeinschaften besser zu verstehen und danach das Handeln der Jobcenter abzuleiten. Eines der wesentlichen Ziele der ganzheitlichen Betreuung ist Integration in Qualifizierung und Beschäftigung.

Zum Ausbildungsmarkt: Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2022 meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen 1.852 Bewerber für Berufsausbildungsstellen, das waren 46 weniger als im Vorjahreszeitraum (-2,4%). Zugleich gab es 3.832 Meldungen für Berufsausbildungsstellen, was einem Minus von 151 (-3,8%) entspricht. Im Vergleich zum Pandemiejahr 2021 ist die Anzahl der Ausbildungsstellen allerdings um 27,8 Prozent angestiegen. Somit kommen auf 100 betriebliche Berufsausbildungsstellen derzeit 48 Bewerberinnen und Bewerber. Zahlreiche Ausbildungsstellen sind aktuell noch unbesetzt. Besonders im Einzelhandel und im medizinischen Bereich, aber auch im Handwerk gibt es noch viele unbesetzte Berufsausbildungsstellen.

Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit wurden im Juli exakt 700 Stellenangebote neu gemeldet, 77 mehr als im Vormonat. Der Gesamtbestand liegt nun bei insgesamt 4.283 Stellenangeboten, das bedeutet einen Rückgang um 524 Arbeitsstellen im Vergleich zum Juni. Der Zugang seit Jahresbeginn ist weiterhin der höchste Jahresfortschrittswert der letzten sechs Jahre.

Entwicklung

Im Landkreis Reutlingen waren im Juli 6.267 Menschen (+2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr) von Arbeitslosigkeit betroffen, davon waren 2.530 (+12,8 Prozent gegenüber Vorjahr) bei der Agentur für Arbeit und 3.844 (-2,9 Prozent gegenüber Vorjahr) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen gemeldet. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Reutlingen liegt bei 3,9 Prozent. (eg)