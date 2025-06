Das »Stadtradeln« im Landkreis Reutlingen startet bald

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Anfang Juni war Weltfahrradtag. Seit 2018 verfolgt die UN mit diese Thementag das Ziel, auf die Bedeutung des Fahrrads im Alltag hinzuweisen. Das Fahrrad ist nicht nur ein günstiges und ökologisches Fortbewegungsmittel: Wer regelmäßig fährt, bringt seinen Blutkreislauf in Schwung und hält sein Herz auf Trab. Neben dem gesundheitlichen Aspekt belegen Studien auch, dass Radfahren glücklich macht und die soziale Interaktion fördert.

Wer nun einen Selbstversuch wagen und das Rad regelmäßig auf Alltagsstrecken nutzen möchte, jedoch noch einen zusätzlichen Anreiz benötigt, sollte sich den Sonntag, 22. Juni, vormerken: Denn dann startet im Landkreis Reutlingen das diesjährige »Stadtradeln«. In Kooperation mit der Initiative Radkultur nimmt der Kreis erneut an der Aktion des Klima-Bündnisses teil. Bis Samstag, 12. Juli, heißt es »Auf die Räder, fertig, los!«

Aktion dauert drei Wochen

Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit: Für drei Wochen radeln wieder alle Teilnehmenden der Aktion Stadtradeln für nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist und sammeln dabei Kilometer für ihr Team, ihre Kommune und den Landkreis.

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder die Chance auf attraktive Gewinne. Schulen können in diesem Jahr erneut am landesweiten Wettbewerb »Schulradeln« teilnehmen.

Für den Landkreis Reutlingen ist es die achte Teilnahme an der bundesweiten Aktion. Immer mehr Gemeinden und Städte schließen sich an. Damit setzen sie sich gemeinsam für eine gesunde und klimafreundliche Mobilität ein, die in der Region eine große Rolle spielt. Ziel ist es, möglichst viele zum Mitmachen zu motivieren.

Insgesamt haben sich im Landkreis Reutlingen 22 Kommunen zur Aktion angemeldet, so viele wie noch nie: Bad Urach, Dettingen an der Erms, Engstingen, Eningen unter Achalm, Gomadingen, Grabenstetten, Grafenberg, Hayingen, Hohenstein, Lichtenstein, Mehrstetten, Metzingen, Münsingen, Pliezhausen, Reutlingen, St. Johann, Trochtelfingen, Walddorfhäslach und Wannweil. Erstmalig neu dabei sind Pfronstetten, Römerstein und Zwiefalten.

Die Auftaktveranstaltung findet am Sonntag, 22. Juni, auf dem Sportgelände in Münsingen-Böttingen statt. Besonderes Highlight werden hier wieder die Sternfahrten mit verschiedenen Startpunkten sein.

Folgende Touren werden angeboten: Ab Grabenstetten über Römerstein (Tour 1), ab Reutlingen über Bad Urach (Tour 2), ab Trochtelfingen über Gomadingen (Tour 3) und ab Münsingen über das Lautertal (Tour 4). Jeder, der bei den Sterntouren mitradelt, erhält einen Verpflegungsgutschein für die Auftaktveranstaltung. Es wird um Anmeldung gebeten ( https://eveeno.com/305014953). Wer mitfahren möchte, meldet sich online an ( www.stadtradeln.de/registrieren). Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können die Radlerinnen und Radler die gefahrenen Strecken tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. Wer keinen Zugang zur App hat, kann die Kilometer über die Homepage eintragen.

Besonders Schüler aufgefordert

Das Landesprogramm »Movers – Aktiv zur Schule« ruft dieses Jahr erneut mit dem Schulradeln in Baden-Württemberg explizit Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am deutschlandweiten Radfahrwettbewerb auf.

Neben einem starken Zeichen für selbstaktive und sichere Schulmobilität, schafft der Wettbewerb vor allem Spaß am Radfahren im Alltag mit einem gemeinschaftlichen Ziel vor Augen. Für die Registrierung können sich die Schulen unkompliziert über die Stadtradeln-Webseite anmelden und bei der Kategorie »Schulradeln« auswählen. Auch die berufsbildenden Schulen im Landkreis können teilnehmen. Als Anreiz werden vom Landkreis unter allen aktiven Schulen ein RadCheck und unter allen Schulteams Geldpreise verlost.

Informationen zum Ablauf, den Gewinnen und den Veranstaltungen gibt es online. (a)

www.kreis-reutlingen.de/stadtradeln www.stadtradeln.de/ landkreis-reutlingen