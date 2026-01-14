Das Schadstoffmobil ist wieder in Reutlingen unterwegs

Das Schadstoffmobil ist ein Lastwagen. An einem durchschnittlichen Tag werden mehrere Hundert Kilogramm von Dingen wie alten Lackdosen oder Elektroschrott abgegeben, die in der normalen Mülltonne nichts zu suchen haben.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Von Dienstag, 20. Januar, bis Dienstag, 3. Februar, können an 18 Standorten im Stadtgebiet und in den Bezirksgemeinden häusliche Problemstoffe entsorgt werden. Die genauen Termine mit Ortsangabe und Uhrzeit finden sich im aktuellen Entsorgungskalender und online.

Die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) bieten viermal im Jahr die Möglichkeit, Schadstoffe gebührenfrei beim Schadstoffmobil abzugeben. Schadstoffe erkennt man an den sogenannten Gefahrensymbolen. Darunter finden sich Haushaltsreiniger, Pflanzen- und Holzschutzmittel, Düngemittel, Klebstoffe, Farben und Lacke sowie Lösungsmittel, Brems- und Kühlflüssigkeit, Benzin, Heizöl oder Verdünnungen. Wasserlösliche Farben wie Kalk-, Latex-, Acryl- und Dispersionsfarbe sind dagegen keine Schadstoffe. Sind die Stoffe noch flüssig, dürfen sie erst nach dem vollständigen Eintrocknen über den Restmüll entsorgt werden. Auch Altöl, etwa Motoren- und Getriebeöl, zählt nicht zu den Schadstoffen.

Haushaltsübliche Mengen

Die Kapazität der Sammeleinrichtung ist auf haushaltsübliche Mengen ausgerichtet: Pro Haushalt ist die Abgabemenge deshalb pro Abfallart auf maximal zehn Kilogramm oder zehn Liter begrenzt. Wenn möglich, sollten die Schadstoffe in der Originalverpackung oder in fest verschlossenen, beschrifteten Behältern angeliefert und wegen erhöhter Unfallgefahr niemals vermischt werden.

Neben den gängigen »Schadstoffen« können beim Schadstoffmobil auch defekte Elektro- oder Elektronikkleingeräte (maximal acht Stück) mit einer Kantenlänge von maximal 30 Zentimetern abgegeben werden. Darunter fallen zum Beispiel Taschenrechner, Mobiltelefone, Rasierapparate, Bügeleisen, Mixer, Toaster und Haartrockner. Batterien und Akkus sollten vorher entfernt und separat abgegeben werden (maximal 25 Stück). Auch Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren (maximal acht Stück), quecksilberhaltige Hilfsmittel wie Fieberthermometer, ölverunreinigte Lappen und gebrauchte Ölfilter oder Spraydosen mit Treibgas, Feuerlöscher, Flaschenkorken, CDs, DVDs und Frittierfett können beim Schadstoffmobil abgegeben werden.

Wegen der begrenzten Standzeiten des Schadstoffmobils an den einzelnen Standorten kann es vorkommen, dass nicht alle Anlieferer bedient werden können. Alternativ können Schadstoffe täglich an der Schadstoffsammelstelle des Wertstoffhofs Schinderteich abgegeben werden. Für Batterien und Akkus kann der städtische Batteriebeutel an die Rest-, Bio- oder Papiertonne gehängt werden (nicht an die Gelbe Tonne). (a)

www.tbr-reutlingen.de/schadstoffe