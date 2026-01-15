Zeitzeuge berichtet am Reutlinger Kepi von der DDR

Sonnenallee, Knusperflocken, Digedags, aber auch Bücher und Zeugnisse aus einer Kindheit und Jugend in der DDR lockern den Unterricht beim Zeitzeugen-Besuch am Reutlinger Johannes-Kepler-Gymnasium auf.

REUTLINGEN. Geschichten aus dem wahren Leben im Unterricht. Das bieten Zeitzeugen-Besuche in Schulen. Oft sind es 80- bis 100-Jährige, die von einem Land vor unserer Zeit, einem Unrechtsregime wie dem Nationalsozialismus erzählen. Sie haben Repressionen am eigenen Leib erlebt und geben ihre Erinnerungen an die junge Generation weiter. Damit die daraus das Beste macht, damit die erlittenen Gräuel nicht wiederkehren. Dirk Mrotzeck ist am 12. Juni 1966 geboren, er wird dieses Jahr erst 60. Doch sein Geburtsort ist Berlin, Hauptstadt der DDR - die es seit 3. Oktober 1990 nicht mehr gibt. Wie er dort als Kind und Jugendlicher lebte, das ist für die heutige Generation Alpha fast so fern wie für ihre Eltern die Nazizeit.

»Als meine Tochter noch selbst in der Schule war, hat ihr Geschichtslehrer nach Zeitzeugen zur Geschichte der DDR gefragt«, erzählt der Reutlinger. »Da hat sie mich reingeschubst.« Als der GEA 2025 eine Artikelserie mit Zeitzeugen über die Bombentage, die Nazidiktatur und das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren veröffentlicht hat, kam ihm die Idee, dass auch für seine Erinnerungen »vielleicht ein Interesse an den weiterführenden Schulen besteht«. Er schrieb entsprechende Schulen in der Region an und bot sich als DDR-Zeitzeuge an. »Die Resonanz ist noch ausbaufähig«, sagt der gelernte Maschinen- und Anlagenmonteur, der nach dem Fall der Mauer eine Umschulung zum Speditionskaufmann gemacht hat.

Das geteilte Deutschland passt zum Thema »Europa nach 1945«

Yvonne Freudemann behandelt im Basisfach Geschichte der Kursstufe 2 laut Bildungsplan gerade das Thema »West- und Osteuropa nach 1945: Streben nach Wohlstand und Partizipation«. Dazu passt das Angebot des 59-Jährigen. Sie lud ihn in ihren Unterricht ein.

»Wir machen das wie früher bei uns«, beginnt Mrotzeck die Doppelstunde am Mittwochmorgen: »Ihr steht alle auf und sagt, ,guten Morgen, Herr Lehrer!'«. Die Schülerinnen und Schüler folgten belustigt. »Wer hat im Schnitt eine 2 und besser? Der darf sich wieder setzen.« Ein paar der 17- und 18-Jährigen bleiben stehen. Ihre Perspektive zu Zeiten von Dirk Mrotzecks Kindheit und Jugend: »Ihr verpflichtet euch für 25 Jahre zur Volksarmee, da sind die Noten egal.«

Anekdoten und Anschauungsobjekte

Weiter geht es mit einer Power-Point-Präsentation. Mrotzeck bietet Fakten und Anekdoten zur Alltagskultur: Flagge, Nationalhymne, Geld. Wofür standen Hammer, Zirkel, Ehrenkranz? Warum wurde die Hymne nach 1971 nicht mehr mitgesungen, sondern nur noch instrumental abgespielt? Die Schüler überlegen, raten, der Zeitzeuge klärt auf. Und gesteht: »Erst jetzt ist mir aufgefallen, dass die kleinen Geldscheine wie Spielgeld wirken. Das erinnert mich dran, dass ich für mein erstes Westgeld erstmal ein neues, größeres Portemonnaie kaufte.«

Mrotzeck, der damals kein »Deutscher« war, sondern »Bürger der DDR«, hat Ausweise, Zeugnisse, aber auch exotisch scheinende Produkte wie Zetti Knusperflocken, Musik- und Fußballzeitschriften dabei. Die zeigen: 1979/80 stand in der Oberschule neben Russisch auch »Einführung in die sozialistische Produktion« auf dem Stundenplan. »Staatsbürgerkunde nannten wir Rotlichtbestrahlung«, erzählt der Mann, der als Teenager vom dritten Stock seiner Schule auf den »antifaschistischen Schutzwall« und nach West-Berlin blicken konnte.

Comic-Helden fuhren dorthin, wovon das Volk nur träumen konnte

In der DDR war nicht Erdöl, sondern Kakaobutter knapp. Und statt »Asterix« oder »Tim und Struppi« lasen die Jung- und Thälmannpioniere Comic-Geschichten der drei Kobolde Dig, Dag und Digedag. Mrotzek lässt »Die Digedags in Amerika« in Klassenraum 208 herumgehen. »Diese Helden unserer Jugend fuhren überall dorthin, wo wir nicht hinkamen«, erklärt er den Jugendlichen. Die staunen, dass der »uneingeschränkte Herrscher«, Staatsratsvorsitzender Erich Honecker, und seine Einheitspartei SED es zuließen, dass so die Sehnsucht nach westlichen Ländern angefacht wurde. Anders als in West-Comics gab es darin keine Sprechblasen, hebt Mrotzeck hervor, den seinerseits überrascht, dass Jens, Annalena, Jana und ihre Altersgenossen einstige Sportstars wie Franziska von Almsick und Katharina Witt nicht mehr kennen.

Über ein Arbeitsblatt dürfen die Schüler raten, was Grilletta, Rollbretter und Winkelemente waren: Burger, Skateboards und Fähnchen, die man bei Paraden schwenkte. Ernste Hintergründe kommen aber auch nicht zu kurz: Warum waren beide Staaten des geteilten Deutschlands föderalistisch aufgeteilt?, fragt Mrotzeck in die Klasse. »Wegen der Nazigeschichte!« Erst nachdem 1989 die Mauer gefallen war, bemerkte der damals 23-Jährige: »Im Osten hat sich der Staat um alles gekümmert.« Einheitskrankenkasse, Ganztagsschule - das nahm einem viele Entscheidungen ab.

War die DDR ein Rechtsstaat?

Schließlich kommt er zu einer der wichtigsten Fragen: Wieviel Demokratie steckte in der Deutschen Demokratischen Republik tatsächlich drin? Es gab zwar die drei Säulen der Judikative, Legislative und Exekutive, stimmt er den Kepi-Schülern zu. »Doch die Umsetzung ist enorm wichtig.« Wer nachfragte, weshalb es keine Wahlkabinen gab, sodass die Abstimmungen nicht geheim waren, erhielt gleich einen Vermerk an die Stasi. Freie Presse gab es nicht. Ergo: Das war kein Rechtsstaat. Ein Schüler hat jüngst auf einer Demo ein Schild mit der Aufschrift »DDR 2.0 abschaffen« gesehen. Was soll das bedeuten? »Es gibt Leute, die sich hier in einer Diktatur wähnen. Das ist völliger Bullshit, du darfst hier alles sagen!«, klärt Dirk Mrotzeck auf. Seine Familie hat die Repressionen des Staatsapparats hautnah erlebt. »Nachdem mein Vater massiv mit dem Regime kollidiert war, wurden wir komplett abgescannt.«

Für die Lehrerin Yvonne Freudemann ist der Versuch »wirklich sehr gelungen«. »Herr Mrotzeck war super vorbereitet und ihm ist eine hervorragende Mischung gelungen – einerseits hat er uns mitgenommen in seine alltägliche persönliche Lebensgeschichte, andererseits hat er immer wieder die Probleme und das Unrecht der DDR-Diktatur dargestellt.« Die vielen mitgebrachten Quellen, die Einbindung der Jugendlichen und die Anknüpfung an deren Lebenswirklichkeit machten diesen Zeitzeugenunterricht sehr anschaulich. »So war die Doppelstunde gelebte Geschichte und Demokratiebildung zugleich.« (GEA)