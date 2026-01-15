Sportplätze selbst pflegen? Wie Reutlinger Clubs reagieren

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sparen ist weder sexy noch simpel. Beispielsweise dann, wenn die klamme Stadtverwaltung zwangsweise vorbehaltlich einer Entscheidung durch den Gemeinderat darüber nachdenkt, die Unterhaltung von Sportplätzen auf Vereine zu übertragen. Dadurch könnten 500.000 Euro im laufenden Jahr sowie 2027 eine runde Million Euro gegenüber den bisherigen Plänen eingespart werden. Aber wie sowie auf wessen Kosten und mit welchen Unannehmlichkeiten? Nachgefragt beim Sportkreis sowie exemplarisch bei zwei Sportvereinen zeigt sich schnell, dass Sparen kein leichtes Spiel ist.

Denn was ist mit »Übertragung der Unterhaltung der Sportplätze« als Teil des noch vom Gemeinderat zu diskutierenden »Haushaltssicherungskonzeptes 2026« gemeint? Diese Frage stellt sich beispielsweise Erich Diebold, Vorsitzender des TSV Altenburg. Sein Verein hat zwei Rasenplätze, die der Stadt gehören und bislang auch stets von ihr in Ordnung gehalten worden sind. »Wir beteiligen uns heute schon an der Sportplatzpflege«, beschreibt Diebold den aktuellen Zustand. Soll man in Zukunft etwa die notwendige Pflege komplett selbst organisieren und bezahlen?

Fachkenntnis wird gebraucht

Vereine hätten, gibt Diebold zu bedenken, weder passende Gerätschaften wie professionelle Rasenmäher »noch die Fachkenntnis«. Was für den sensiblen natürlichen Grünbelag im Stadion bedeuten könnte, dass er durch unsachgemäße Hege sogar Schaden nehme. Dann erwähnt der Altenburger Vereinsvorsitzende auch Grünanlagen um den Platz herum, die bislang ebenfalls von der Stadt in Ordnung gehalten werden. Seien die auch von der Konsolidierungsidee betroffen?

Verständnis für Sparmaßnahmen

»Da sind noch viele Fragezeichen da«, sagt Erich Diebold. Dabei signalisiert er Verständnis für die Konsequenzen der Finanznot der Kommune: »Wir als Verein sind uns durchaus bewusst, dass bei der derzeitigen Haushaltslage Sparmaßnahmen angebracht sind.« Alle Beteiligten sollten sich gemeinsam darüber unterhalten, »welche Möglichkeiten bestehen«.

Von noch zu klärenden Punkten spricht auch Reiner Linsenbolz als Vorsitzender des SV Rommelsbach. »Heißt das, dass wir dafür bezahlen oder es in Eigenregie übernehmen?«, fragt er sich, »denn das würde bedeuten, Maschinen und Manpower zu besorgen. Das ist fast nicht zu bewerkstelligen«. Die Rommelsbacher verfügen über zwei Rasenplätze und einen kleinen Kunstrasenplatz, der als Jugendspielfeld genutzt wird – alles in städtischem Eigentum.

Auffallend ist, wie Manuel Hailfinger in seiner Rolle als Vorsitzender des Sportkreises Reutlingen auf die Sparvorschläge angesprochen zunächst die Stadtverwaltung lobt. »Die Stadt Reutlingen macht schon immens viel und hat in den vergangenen Jahren die Standards gesetzt«, würdigt der CDU-Landtagsabgeordnete das Engagement von Gemeinderat und Stadtverwaltung. Die Übertragung der Unterhaltung von Sportstätten könnte bedeuten, »dass alle Vereine das am Ende im Ehrenamt schultern müssten. Oder auf Minijob-Basis – oft sind die Platzwarte so angestellt«. Je nachdem würde das für Vereine unterschiedlich stark ins Gewicht fallen.

Höhere Beiträge möglich

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt aus der Pflege ihrer eigenen Plätze aussteigt«, vermutet Hailfinger. Sollten wesentliche Mehrkosten auf die Vereine zukommen, »dann müssen die Mitgliedsbeiträge erhöht werden«. Der Sportkreisvorsitzende hält es deshalb »für falsch, da zu sparen. Den Beitrag, den unsere Sportvereine für die Gesellschaft leisten, kann man nicht hoch genug einschätzen«. (GEA)