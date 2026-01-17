Unfall mit Linienbus in Reutlingen: Vier Fahrgäste verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen ist es am Freitagnachmittag gegen 15.35 Uhr in der Gartenstraße gekommen. Der 37-jährige Fahrer eines Skoda Octavia befuhr die Gartenstraße in Richtung Karlstraße. Aus bislang unbekannter Ursache bremste er kurz vor dem Kreuzungsbereich ab, woraufhin ein dahinterfahrender Linienbus eine Gefahrenbremsung einleiten musste.

Aufgrund dessen wurden vier Fahrgäste im Bus leicht verletzt, zudem entstand leichter Sachschaden an einem mitgeführten Kinderwagen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen. (pol)