Reutlingen: Rezept gegen E-Scooter-Wildparker?

REUTLINGEN. Mietbare Elektro-Tretroller bereichern seit Ende 2020 das Mobilitätsangebot der Stadt. Doch seitdem die ersten E-Scooter rollen, ärgern sich Bürger über rücksichtslos oder gar gefährlich abgestellte Zweiräder. Die derzeit fünf in der Stadt aktiven Anbieter haben unterdessen laut Verwaltung eine umfangreiche freiwillige Selbstverpflichtung unterzeichnet. Sie beinhaltet auch die Vorgabe, »gefährlich positionierte E-Tretroller so schnell wie möglich zu erkennen und innerhalb von maximal sechs Stunden nach Meldung zu entfernen«.

Dennoch will die Stadt das Thema nun offensichtlich gründlicher angehen. Im Bauausschuss präsentierte Jenny Müller vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung einen Problemlösungsansatz: zentrale Abstellplätze. Im Idealfall soll deren Einrichtung zumindest teilweise finanziert werden von denen, die bisher nur kassieren, den Vermietern. Die Stadt Konstanz macht’s vor: 150 Euro pro Roller zahlen sie dort per anno. Auch Reutlingen erwägt nun laut Baubürgermeisterin Angela Weiskopf, die Anbieter in die Pflicht zu nehmen.

Derzeit sind rund 750 Roller im Stadtgebiet unterwegs. Ein Kooperationsvertrag regelt die Modalitäten. Diese müssten nun entsprechend geändert werden. Zuvor müssen geeignete Flächen im engen Stadtraum gefunden werden, an denen Bodenmarkierungen und Schilder die Stellplätze markieren. Sie sollten nach Verwaltungsauffassung in einem Radius von 100 Metern liegen, um die Attraktivität des Angebots zu erhalten. Leihräder an festen Standorten Zunächst sollen zentrale Parkflächen an geplanten Mobilitätsstationen in der Altstadt angeboten werden: an Federnsee- und Friedrichsplatz und in der Lederstraße. Später soll dann ein Gesamtkonzept fürs Rollerabstellen in der gesamten Altstadt nachgelegt werden.

Das Ganze werde sich einfügen ins ausstehende Mobilitätskonzept (das mit Verzug nun im Frühjahr vorgelegt werden soll). Dabei wird auch das Thema Bike-Sharing virulent. Der Verwaltung liegen Anfragen »von verschiedenen Institutionen« vor, die sich ein stationsbasiertes Angebot wünschen und nicht das verstreute Free-floating-Prinzip.

Jenny Müller stellte erste Ideen vor: Neben den drei genannten Plätzen sind Standorte beim neuen Landratsamt, bei der Firma Bosch, bei der Hochschule und am Bahnhof ins Auge gefasst. Dort soll verlässlich eine bestimmte Anzahl von Fahrrädern vorgehalten werden. Das Abstellen der Räder würde weiter nach Gusto erfolgen dürfen.

Auch das Car-Sharing wird ins städtische Konzept eingebunden. Derzeit stehen 21 Wagen von teilAuto und ein deer-Fahrzeug im Stadtgebiet bereit. Bis Ende 2027 wird sich die Anzahl nach städtischer Angabe knapp verdoppeln.

An Mobilitätsstationen sollen alle drei Sharing-Angebote dann vernetzt und an den ÖPNV angestöpselt werden. Ein 200- bis 500-Meter-Radius ist vorgesehen. An diesen Mobilstationen werden neben Rad- und Scooterabstellplätzen auch Lademöglichkeit fürs E-Auto eingerichtet. Paketschränke und Lastenräder zum Ausleihen, Infotafeln, Radreparaturwerkzeug sollen das Angebot komplettieren, ebenso Unterstände. Ein einheitliches Design soll die Stationen gut wahrnehmbar machen.

Für Friedrichs- und Federnseeplatz gibt es bereits konkretere Planungen. In der Lederstraße muss noch ein geeigneter Standort gefunden werden. Auch die Finanzierung ist teils noch abzuklären, es könnten beispielsweise Fördermittel aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) angezapft werden.

Weiter geplant sind kleine Mobilpunkte als Zwischenverbindung, die nicht zwingend Nahverkehrsanschluss haben und nur zwei Angebote verknüpfen, also etwa Fahrradbügel und Scooter-Abstellplatz.

Moderne Mobilität ohne Auto könnte dann auch in Reutlingen so aussehen: Anwohner startet morgens per pedes aus dem Haus zum nächsten Mobilitätspunkt, schnappt sich dort einen E-Roller bis zur nächsten Mobilitätsstation. Dort kann er zur Weiterfahrt dann Bus/Zug oder teilAuto wählen.

Scooter-Abstellplätze auch in den Teilorten

Hauptthema in der anschließenden Diskussion waren die E-Scooter. Quer durch die Fraktionen wurde der Verwaltungsvorschlag begrüßt und auch die Beteiligung der Anbieter: »Die machen den Reibach und wir haben die Probleme«, wetterte SPD-Rat Andreas Linsmeier stellvertretend für die Stimmung im Rat. Er wundert sich jedoch über die Engmaschigkeit des Roller-Abstellplatznetzes von 100 Metern. Bei Bus oder Schiene halte man Radien zwischen 300 und 500 Metern für zumutbar. Abstellplätze auch in Teilorten CDU-Fraktionschefin Gabriele Gaiser forderte, das E-Roller-Abstellkonzept auch auf die Teilorte auszudehnen. Die Reichweite der Roller gehe nämlich gerade so bis zum Ortsrand des Teilorts. »30 bis 40 Scooter liegen regelmäßig bei uns herum«, berichtete sie. Ihr Rommelsbacher Bezirksgemeinderat hat dazu gerade einen Haushaltsantrag eingereicht, der fordert, das Konstanzer Modell einzuführen.

In Sachen Mobilitätsstationen mahnte Regine Vohrer (FDP) zur Vorsicht. »Planen wir für einen Bedarf, den wir kennen oder übertreiben wir?« Sie fürchtet konkret, dass ohne Not Parkplätze wegfallen. Auch muss Geld in die Hand genommen werden: Während die kleinen Mobilitätspunkte kaum ins Gewicht fallen, setzt die Stadt für die Stationen zwischen 20.000 und 80.000 Euro an.

Auf den grünen Ratssitzen fürchtet man indes weiterhin nicht, dass Reutlingen in Sachen Verkehrswende an irgendeiner Stelle übers Ziel hinausschießt. So wies Jaron Immer (Grüne und Unabhängige) beispielsweise im Hinblick aufs Car-Sharing-Angebot darauf hin, dass 40 Teilautos im Vergleich zu anderen Städten sehr wenig seien. Sie werden seiner Auffassung nach auch nicht den Bedarf decken. Der Ausbau brauche Vorlauf, erläuterte Projektleiterin Jenny Müller. Es werde ausgebaut, wenn sich's lohne. (GEA)