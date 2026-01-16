»Reutlinger Liebe 2«: Neue Version des Kult-Raps online

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Reutlingen, meine Stadt. Reutlingen, wo ich leb'. Reutlingen, was ich seh’.« Die Hook des Songs »Reutlinger Liebe« ist 20 Jahre alt – und erlebt derzeit ein überraschendes Comeback. Um den Rapper Robert Materna haben sich 16 Künstler zu neuen »Reutlingen Allstars« zusammengeschlossen. Gemeinsam veröffentlichten sie jetzt »Reutlinger Liebe 2«.

Das Original ging für Reutlinger Verhältnisse viral. Der Song wurde gefeiert, auch weil lokale Rap-Größen wie Tua und Kaas von den Orsons mitwirkten. Rund 120.000 Aufrufe auf YouTube machen »Reutlinger Liebe« bis heute zu einem der meistgesehenen Clips aus der Achalmstadt. Und das trotz schlechter Tonqualität und fehlender Bilder der Rapper im Re-Upload: Zu sehen sind lediglich Aufnahmen vom ehemaligen McDonald’s in der Karlstraße und von der weihnachtlich geschmückten Wilhelmstraße.

Robert Materna stieß als Jugendlicher zufällig auf den Song. Er gab bei YouTube »Reutlingen« ein – und blieb hängen. In Polen geboren, zog es ihn als Teenager regelmäßig in die Großstadt, in der er für seine Leidenschaft für Hip-Hop nicht so belächelt wurde wie auf der Alb, wo er aufgewachsen ist. Der heute 29-Jährige war damals schon Fan der hiesigen Rap-Ikonen Kaas, Tua und deren früherer Formation Bassquiat. »Ich hatte den Song auf meinem MP3-Player und habe ihn häufig gehört.«

Netzwerk in Reutlingen zahlt sich aus

20 Jahre später brachte der Rapper, der in Gächingen lebt und an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Reutlingen eine Ausbildung zum Techniker für Elektrotechnik absolviert, die Neuauflage auf den Weg. Warum? »Eine witzige Geschichte«, sagt er. Im Oktober machte ihn eine Musiker-Kollegin auf Fördergelder des Popbüros Neckar-Alb aufmerksam. »Ich habe erst über ein Hip-Hop-Festival nachgedacht«, sagt Materna. »Aber dafür braucht man eigentlich keine Förderung.« Dann erinnerte er sich an das Allstars-Video – und kam auf die Idee, eine neue Generation zusammenzubringen.

Robert Materna (Mitte) rappt in »Reutlinger Liebe 2« selbst den ersten Part. Foto: PR Robert Materna (Mitte) rappt in »Reutlinger Liebe 2« selbst den ersten Part. Foto: PR

Nur drei Tage später kam die Zusage: 1.000 Euro Förderung. Für seinen Anspruch an professionelle Studio- und Dreharbeiten eigentlich viel zu wenig. Gereicht habe es trotzdem, sagt Materna. Der Videograf arbeitete zum Freundschaftspreis, die Künstler wollten sogar gänzlich auf Gagen verzichten. Equipment und Tonstudio wurden kostenlos zur Verfügung gestellt. »Und ich habe vieles selbst gemacht«, sagt Materna. Vor allem der Videoschnitt kostete ihn einige Nachtschichten. Denn das Projekt, erst Ende November gestartet, musste bis Ende Dezember abgeschlossen sein. »Das habe ich gerade so geschafft.« Und er blieb sogar im Budget.

Die neuen »Reutlingen Allstars« hatte Materna schnell beisammen. Mit den meisten hatte er bereits gearbeitet, sie brachten wiederum eigene Kontakte ein. »Alle waren sofort dabei.« Er lud die Künstler ins Studio, nahm ihre Parts auf und drehte parallel die ersten Videos. Kurzfristig sagte sogar Wandam zu – jener Künstler, der einst die erste Generation der Allstars initiiert hatte und immer noch zu den Reutlinger Rap-Größen gehört. »Er feiert das Projekt«, sagt Materna. »Und er sieht bei einigen großes Potenzial.«

Der endgültige Ritterschlag folgte, als Tua und Kaas ihre Mitwirkung zusagten. Eigene Rap-Parts übernahmen sie zwar nicht, tauchen aber am Ende des Videos in einem Cameo-Auftritt auf. Insgesamt wurde an fünf Tagen an bekannten Reutlinger Orten gedreht.

Der Beat ist eine modernisierte Version des Originals, die Hook blieb vom Text her unverändert. Neu sind die Texte der 15 Rapper und einer Rapperin. Materna ließ ihnen bewusst freie Hand. »Jeder soll das verkörpern, wofür er steht.« Einziger Wunsch: ein Reutlingen-Bezug. Entstanden sind Zeilen wie: »Bro, du bist ein Keck. Nein, ich rede nicht von Thomas« – als Anspielung auf den Oberbürgermeister. Oder Passagen eines Musikers im breiten Schwäbisch: »Packet Reidlinga wieder zrück aufd Kart.«

Genau darum geht es Materna. »Die Rap-Kultur in Reutlingen ist kaum sichtbar«, sagt er. Die Allstars sollen vor allem eine Plattform sein – zum Vernetzen, Austauschen, Sichtbarwerden. »Ich war selbst überrascht, wie harmonisch alles lief. Das zeigt, was möglich ist, wenn man sich zusammentut.«

Zugleich richtet sich der Song an die Dauernörgler. Er solle zeigen, dass Reutlingen genug Stoff biete, »über den man mit Stolz rappen kann«. Nicht zufällig ist am Ende der Stadtmarketing-Slogan zu hören: »Reutlingen kannst du nur lieben«. Sein Traum: eine eigene Reutlinger Rap-Identität – nach dem Vorbild von Aggro Berlin oder der 187 Straßenbande in Hamburg.

Beim Publikum kommt »Reutlinger Liebe 2«, der 8:33 Minuten lange Song, gut an. »Ich wusste gar nicht, dass Reutlingen noch so gute Rapper am Start hat«, lautet einer der ausschließlich lobenden Kommentare auf YouTube. Mehr als 300 Likes und über 7.000 Aufrufe seit der Veröffentlichung am 9. Januar machen Materna stolz. »Das ist ein starkes Gefühl.«

Release-Party im Village in Reutlingen

Am Samstag, 17. Januar, feiern die »Reutlingen Allstars 2.0« Release-Party in der Village Musik- und Bierbar in der Gartenstraße. Ab 20 Uhr treten die beteiligten Rapper auf und performen im Laufe des Abends ihren gemeinsamen Song. Das ist dann schon mehr als bei den Vorbildern von einst, von denen nach der Veröffentlichung ihres Songs nichts Gemeinsames mehr zu hören war.

Das sind die neuen »Reutlingen Allstars« Das sind die 16 Rapper der neuen »Reutlingen Allstars«: A.LX, Amoz, Aquariana, Dr’ Baba, Editor , Emdo, GM727, Jesh, KaplanTheKid, Materna, Onesize, Skinny TimeE, Trapkan, Unbekannt, Wandam, YL. Der Beat wurde produziert von: BrianTheBerry, Materna, MLP, Xanax. (GEA)

Materna hofft, dass es diesmal anders läuft. Erste Auftrittsanfragen gebe es bereits. Zudem wolle er das Netzwerk auf Tübingen ausweiten. Langfristig könnte er sich vorstellen, den Staffelstab weiterzugeben – an den erst 17-jährigen Rapper Jesch. »Er hat auch diesen Gemeinschaftsgedanken.« Vielleicht sorgt er eines Tages für eine neue Generation – und für ein »Reutlinger Liebe 3«. (GEA)