Das Reutlinger Schadstoffmobil ist unterwegs

Das Schadstoffmobil ist ein Lastwagen. An einem durchschnittlichen Tag werden mehrere Hundert Kilogramm von Dingen wie alten Lackdosen oder Elektroschrott abgegeben, die in der normalen Mülltonne nichts zu suchen haben.

REUTLINGEN: Von Mittwoch, 26. März bis Donnerstag, 10. April, können an 18 Standorten im Stadtgebiet und in den Bezirksgemeinden häusliche Problemstoffe entsorgt werden. Die genauen Termine mit Ortsangabe und jeweiliger Uhrzeit finden sich im aktuellen Entsorgungskalender oder unter www.tbr-reutlingen.de/schadstoffe. Die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) bieten viermal im Jahr die Möglichkeit, Schadstoffe gebührenfrei beim Schadstoffmobil abzugeben. Schadstoffe erkennt man an den sogenannten Gefahrensymbolen. Darunter finden sich Haushaltsreiniger, Pflanzen- und Holzschutzmittel, Düngemittel, Klebstoffe, Farben und Lacke sowie Lösungsmittel, Brems- und Kühlflüssigkeit, Benzin, Heizöl oder Verdünnungen. Wasserlösliche Farben wie Kalk-, Latex-, Acryl- und Dispersionsfarbe sind dagegen keine Schadstoffe. Sofern sie noch flüssig sind, kann man sie eintrocknen lassen und über den Restmüll entsorgen. Auch Altöl, etwa Motoren- und Getriebeöl, zählt nicht zu den Schadstoffen.

Die Kapazität der Sammeleinrichtung ist auf haushaltsübliche Mengen ausgerichtet: Pro Haushalt ist die Abgabemenge deshalb pro Abfallart auf maximal 10 Kilogramm bzw. 10 Liter begrenzt. Liefern Sie Schadstoffe, wenn möglich, in der Originalverpackung bzw. in fest verschlossenen, beschrifteten Behältern an. Schütten Sie Schadstoffe, wegen erhöhter Unfallgefahr, niemals zusammen.

Defekte Elektrogeräte werden ebenfalls angenommen

Neben den gängigen »Schadstoffen«, können beim Schadstoffmobil auch defekte Elektro- oder Elektronikkleingeräte (maximal 8 Stück) mit einer Kantenlänge von maximal 30 Zentimetern abgegeben werden. Darunter fallen zum Beispiel Taschenrechner, Mobiltelefone, Rasierapparate, Bügeleisen, Mixer, Toaster und Haartrockner. Batterien und Akkus bitte vorher entfernen und separat abgeben (maximal 25 Stück). Auch Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren (maximal 8 Stück), Quecksilberhaltige Hilfsmittel wie Fieberthermometer), ölverunreinigte Lappen und gebrauchte Ölfilter oder Spraydosen mit Treibgas, Feuerlöscher, Flaschenkorken, CDs, DVDs und Frittierfett können beim Schadstoffmobil abgegeben werden.

Da die Standzeiten des Schadstoffmobils an den einzelnen Standorten strikt eingehalten werden müssen, kann es vorkommen, dass nicht alle Anlieferer bedient werden können. Alternativ zum Schadstoffmobil können Schadstoffe täglich an der Schadstoffsammelstelle des Wertstoffhof Schinderteich abgegeben werden. Für Batterien und Akkus kann darüberhinaus der städtische Batteriebeutel verwendet werden: gefüllten Kordelzugbeutel an die Rest-, Bio- oder Papiertonne hängen, am Abfuhrtag hinterlassen die Müllwerker sodann einen neuen Batteriebeutel. GEA)