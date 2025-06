Das bieten die Reutlinger Museen am Feiertag Fronleichnam

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An Fronleichnam, Donnerstag, 19. Juni, laden die Reutlinger Museen zum Besuch ihrer Ausstellungen ein. Naturkunde- und Heimatmuseum sind von 11 bis 18 Uhr geöffnet, das Kunstmuseum von 11 bis 17 Uhr.

- Heimatmuseum

Große und kleine Besucher können in der Ausstellung »Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt! Die lustigen Geschichten hinter den Redensarten« im sprichwörtlichen Sinne »Bauklötze staunen«. Die Ausstellung möchte die Kenntnis um Redensarten erweitern und dabei Freude am Spiel mit der Sprache bereiten.

Mitmachen und Miträtseln ist in der Ausstellung ausdrücklich erwünscht. Der Eintritt in die Dauerausstellung ist frei, der Eintritt in die Redensarten-Ausstellung kostet 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro.

- Naturkundemuseum

Zu besichtigen sind die Ausstellung zur Naturgeschichte der Erde, des Lebens und der Region sowie die Sonderausstellung »Drecksarbeit – Die verborgene Welt unter unseren Füßen«. In einer Handvoll Boden leben mehr Organismen als Menschen auf unserem Planeten. Sie spielen die Hauptrolle für alles, was über der Erde wächst und verwandeln Abgestorbenes in wertvollen Humus. Die Ausstellung macht erlebbar, wer sich da im Untergrund tummelt. In der extremen Vergrößerung eines Rasterelektronenmikroskops enthüllen Fotografien eine Welt, die wie Science-Fiction anmutet, sich aber tagtäglich unter unseren Füßen abspielt. Der Kosmos des Allerkleinsten ist das Spezialgebiet von Nicole Ottawa und Oliver Meckes. Als Eye of Science hat sich das Paar international einen Namen gemacht und zahlreiche Preise gewonnen. Ihre Ausstellung feiert im Naturkundemuseum Premiere. Der Eintritt ist frei.

- Spendhaus

Das Kunstmuseum präsentiert auf zwei Etagen Entwicklungen des Farbholzschnittes im 20. Jahrhundert. Neben Arbeiten von Paul Gauguin, Emil Orlik, Ernst Ludwig Kirchner und Pablo Picasso sind farbige Drucke von HAP Grieshaber, Robert Mangold, Jörg Immendorff und Jonathan Meese zu entdecken.

Bis Sonntag, 29. Juni, gibt es noch die Gelegenheit, die Ausstellung »Shine Bright Like a Diamond. Farbholzschnitt im 20. Jahrhundert« zu erleben: Hier kann Reutlingen so richtig glänzen, denn alle diese Hochkaräter stammen aus der Städtischen Kunstsammlung.

- Kunstmuseum Reutlingen/konkret

Auf der Materialliste der bedeutenden Überblicksschau des deutsch-amerikanischen Künstlers Christian Wulffen stehen Holzlatten, Span- und Aluminiumverbundplatten, Inbusschrauben, Etiketten, Klebebänder und -ziffern sowie Zeichen- und Vinylfolien. Mit über 30 Arbeiten aus fünf Jahrzehnten bietet die Ausstellung erstmals einen Querschnitt durch das Gesamtwerk Wulffens. Der Eintritt ist am Feiertag frei. (eg)