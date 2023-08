Bunter Blickfang in Reutlingen: Über 100 Lampions hängen in der Kanzleistraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sie sind rund, bunt und zaubern den Passanten ein Lächeln ins Gesicht: Seit kurzem schweben über 100 Lampions über der Kanzleistraße. Ermöglicht wurden die farbenfrohen Hingucker, die sich vom Marktplatz bis zur Kreuzung Oberamteistraße ausbreiten, durch das Bundesförderprogramm »Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren« (ZiZ), StaRT, RT-Aktiv - und nicht zuletzt auch durch jede Menge ehrenamtliches Engagement.

»Das sieht wirklich sehr gut aus«, freute sich Oberbürgermeister Thomas Keck, als er sich spontan zu einem kurzen Rundgang mit dem RT-Aktiv-Vorsitzenden Christian Wittel traf, der die Aktion nicht nur initiiert, sondern auch zusammen mit seiner Familie umgesetzt hat. »Da stecken 30 Stunden ehrenamtliches Engagement drin«, bilanzierte Wittel. Aber nicht nur seines, denn das Anbringen der Deko in luftiger Höhe erledigte die Freiwillige Feuerwehr im Rahmen einer Ausbildungseinheit. Rund 2.000 Euro haben die Lampions gekostet, den bei ZiZ-Projekten obligatorischen Eigenanteil übernahm RT-Aktiv. »Eine absolut lobenswerte Aktion«, betonte Keck, »als Stadtoberhaupt kann ich nur meinen herzlichen Dank ausdrücken!«

Wetterfest und wiederverwendbar

Die Lampions sind aus wetterfestem Stoff und wiederverwendbar, die Stahlseilkonstruktion, an denen sie befestigt sind, kann über mehrere Jahre hinweg auch für andere Projekte genutzt werden. Denn das Ganze solle schließlich nicht nur dekorativ, sondern auch nachhaltig sein, unterstrich Wittel. Das gilt auch fürs leuchtende Innenleben - das es allerdings im Moment noch nicht gibt, da die Idee innerhalb von drei Wochen umgesetzt werden musste. Kreative Köpfe mit pfiffigen Ideen für ein nachhaltiges und bezahlbares Beleuchtungskonzept dürfen aber gerne unter info@rt-aktiv.de Kontakt aufnehmen.

Ob mit oder ohne Beleuchtung: Bis zum »Tag der Sicherheit« am 15. Oktober dürfen die zarten Gebilde jetzt erst einmal hängen bleiben. Und nicht nur den Oberbürgermeister erfreuen, der resümierte: »Die Lampions verleihen der Straße sommerliches Flair und erhöhen die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt«. Genau so soll es sein, denn bekanntlich hat die Stadt Reutlingen aus dem Bundesförderprogramm »Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren« 2,3 Millionen Euro erhalten. Mit der Finanzspritze des Bundes soll die Innenstadt als attraktiver, lebendiger und vielfältiger Ort erhalten und weiter ausgebaut werden. (pm)