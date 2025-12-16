Bundesverdienstkreuz für Reutlinger Gotthilf Hiller: Außergewöhnlich engagiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/STUTTGART. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat das Bundesverdienstkreuz an den Reutlinger Professor Dr. Gotthilf Gerhard Hiller verliehen und damit sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement gewürdigt.

Hiller setzt sich seit Jahrzehnten mit großem persönlichen Einsatz für benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene ein. Prägend für sein Engagement waren unter anderem seine Erfahrungen aus der Entwicklungszusammenarbeit in Kamerun, die seinen Blick auf globale wie lokale Fragen von Gerechtigkeit und Teilhabe nachhaltig beeinflusst haben.

Als langjähriger erster Vorsitzender des Freundeskreises der evangelischen Hohbuch-Gemeinde engagiert sich Hiller insbesondere für junge Erwachsene mit Migrationshintergrund. Er begleitet und unterstützt sie in Alltags- und Rechtsfragen und steht ihnen als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite. Sein Konzept der »Alltagsbegleitung« ist bundesweit anerkannt und hat zahlreichen jungen Menschen aus sogenannten schwierigen Verhältnissen geholfen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.

Zu seinen Initiativen zählen unter anderem das »Team Hiller«, eine integrative Hobbyläufergemeinschaft, die den Teilnehmenden Struktur, Gemeinschaft und Verlässlichkeit vermittelt, sowie ein Projekt zur Unterstützung des Führerscheinerwerbs, das durch Spenden und die Vergabe privater Minikredite ermöglicht wird. Der Freundeskreis Hohbuch/ Schafstall wurde 1997 aus der evangelischen Kirchengemeinde Hohbuch heraus zunächst unter dem Namen »Freundeskreis der Evangelischen Hohbuchgemeinde Reutlingen e. V.« gegründet. Im Laufe der Jahre entwickelte er sich zu einer tragfähigen und verlässlichen Struktur für gesamtbürgerschaftliches Engagement im Stadtteil. Vor dem Hintergrund veränderter gesellschaftlicher und kirchlicher Rahmenbedingungen wird 2025 die Satzung überarbeitet und eine Umbenennung in »Freundeskreis Hohbuch/Schafstall« vorgenommen. (a)