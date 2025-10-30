Brücken in Reutlingen und Tübingen werden bis 2030 saniert

Zahlreiche Brücken in Baden-Württemberg - wie hier die Brücke über die Lauchert bei Gammertingen - sollen saniert werden.

REUTLINGEN. Das Land Baden-Württemberg will bis 2030 insgesamt rund 180 Brücken sanieren, verstärken oder erneuern. Zu dem Erhaltungsplan des Ministeriums für Verkehr gehören auch zehn Brücken in Reutlingen und Tübingen, wie beispielsweise die Geh- und Radwegbrücke in Altenburg oder die Brücke über die Echaz in Kirchentellinsfurt.

Der Grund: Immer mehr Brücken in Baden-Württemberg können den heutigen Anforderungen nicht mehr standhalten. Gebaut in den 1960er- und 70er-Jahren, stoßen sie aufgrund gestiegener Belastung durch mehr Verkehr und schwerere Fahrzeuge an ihre Grenzen. Allein das Regierungspräsidium Tübingen ist für über 1.600 Brücken im Land zuständig und steht damit vor großen Herausforderungen.

Beeinträchtigungen im Verkehr

In der ersten Stufe des Umsetzungsplans sollen davon nun 34 - darunter auch die zehn Brücken in Reutlingen und Tübingen - in den nächsten fünf Jahren erneuert werden. Die betroffenen Bauwerke sind in der Regel über 60 Jahre alt und leiden unter erheblichem Verschleiß.

»Das vom Land aufgesetzte Programm ist einerseits ehrgeizig, andererseits zur Sicherung einer funktionierenden Infrastruktur und zum Erhalt der Wirtschaftskraft schlicht unerlässlich«, sagt Regierungspräsident Klaus Tappeser zu den Maßnahmen. Den Verantwortlichen ist bewusst, dass die Umsetzung für betroffene Bürger zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen wird. Die gelisteten Bauwerke müssten aber ersetzt werden, bevor weitere Einschränkungen oder gar komplette Sperrungen drohen. (GEA)