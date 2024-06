Bezirksbürgermeister Mike Schenk klarer Sieger in Sondelfingen

Kommunal- und Europawahl in Sondelfingen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Nichts an Popularität eingebüßt hat bei der Kommunalwahl in Sondelfingen ein bekanntes Trio: Sowohl Bezirksbürgermeister Mike Schenk als auch Andreas Vogelwaid und Vize-Bezirksbürgermeisterin Eva Meinhardt-Müller stehen in der Wählergunst ganz weit oben. Während der Schultes auf der Liste »Unabhängige Sondelfinger Bürger« (UBS) mit 3.677 Stimmen als klarer Stimmenkönig aus dem Votum hervorging, folgen ihm mit 2.486 Stimmen Andreas Vogelwaid und mit 2.175 Stimmen Eva Meinhardt-Müller (beide »Aktive Liste Sondelfingen« ).

Neu in den Rat des 1939 eingemeindeten Dorfes und heute mit über 6.000 Einwohnern drittgrößten Reutlinger Teilorts gewählt wurde auf der aLSo-Liste Hannes Höhn (1.009 Stimmen), durch dessen Einzug ins Gremium die Aktive Liste einen Sitz hinzugewonnen hat. Abspenstig gemacht hat sie diesen der UBS-Liste. Derweil die CDU weiterhin mit zwei Mandaten im Rat vertreten ist. Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Bezirksgemeinderates am Montag, 27. Juli, um 20 Uhr hat der amtierende Schultes Mike Schenk allerbeste Chancen, als Ortsvorsteher bestätigt zu werden.

Gewählt wurden: »Aktiven Liste Sondelfingen«: Andreas Vogelwaid, Eva Meinhardt-Müller, Nicole Körner (1.417 Stimmen), Hannes Höhn und Manfred Besch (979); »Unabhängige Sondelfinger Bürger«: Mike Schenk, Gerd Gaißer (1.109), Regine Vohrer (1.025) und Jochen Baumgärtel (852); CDU: Christoph Lang (1.389) und Matthias Christian Wais (1.302).