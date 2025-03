Erster Garagenflohmarkt in Sondelfingen ein voller Erfolg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. »Der Schwob macht gern a Schnäpple«, meinte Pascale Knecht-Klutsch, zweite Vorsitzende der Reiterkameradschaft Sondelfingen im Fohwasen. Viele ließen sich beim ersten Sondelfinger Garagenflohmarkt nicht vom zunächst bescheidenen Wetter abschrecken, sondern machten sich gleich morgens auf den Weg von Stand zu Stand. 90 Aussteller nahmen teil, die Erwartungen der Veranstalter wurden weit übertroffen.

Bei den Reitern wurde von den Interessenten begrüßt, dass die gebrauchten Sachen noch in einem sehr guten Zustand seien - und neu oft ziemlich teuer. Sattel, Reitstiefel oder Schabracken fanden ihre Abnehmer. Für Alexandra aus Reutlingen war ein Zaumzeug »mit Lack und Glitzer« dann doch ein bisschen »too much«, doch bekam Stute Monika eine Fliegendecke. Bücher gab es ebenfalls und auch einen »Nervensaft« aus Kräutern für unruhige Rösser beim Schmied. Auch Speisen und Getränke hatte der Verein im Angebot.

»Was soll das grüne Bobbycar kosten?« wollten diese Kunden wissen. Foto: Gabriele Böhm

Unten im Ort wiesen bunte Luftballons und große Schilder den Gästen den Weg zu den Schnäppchen. Ganz früh etwas gefunden hatte Silvia aus Rottenburg, die mit ihrem Sohn gerne auf Flohmärkte geht und dafür auch eine längere Anreise in Kauf nimmt. Familie Feyerabend aus Bronnweiler hatte ebenfalls das Jagdfieber gepackt. »Wir gehen auf alle Flohmärkte in der Nähe«, so die Familienmutter. Wie viele andere hatte sie den Hund dabei, der beim Gang durch die Straßen gleich seinen täglichen Auslauf bekam. Die Garagenflohmärkte in Riederich, Reicheneck und Degerschlacht seien toll gewesen, auch der Markt im Ringelbach. »Doch das ist sehr weitläufig, deshalb haben wir uns mal für Sondelfingen entschieden.« Adressen und Sortiment waren über die Website der Stadt Reutlingen verfügbar. Auf fünf Din A4-Seiten hatte die Familie sie ausgedruckt und suchte systematisch jeden einzelnen Stand auf. »Schade ist nur, dass wohl wegen des Wetters gar nicht jeder Stand aufgebaut wurde.«

Interessenten auch aus Esslingen und Ludwigsburg

Sebastian und Carina Leibssle hatten neben Kinderkleidung und Spielsachen auch Antiquitäten wie Spiegel, Stühle und Porzellan im Angebot. »Wir sind positiv überrascht, wie viele trotz des Regens kommen«, sagten sie. Sogar aus Esslingen und Ludwigsburg seien Interessenten angereist. Auch sie selber gingen gerne stöbern, doch eigene Sachen hätten sie noch nicht angeboten.

Für Familie Schall im Sternbergweg war es ebenfalls der erste Flohmarkt. »Meine Tante wohnt in Eningen und fand den dortigen Garagenflohmarkt im letzten Jahr einfach toll«, so Melanie Schall. »Davon haben wir uns inspirieren lassen.« Es sei einfach sehr geschickt, dass man die Sachen aus dem Haus einfach nur in die Garage tragen müsse. Beim TSV Sondelfingen habe man ebenfalls schon Kleidung angeboten. Am Samstag standen neben Bobby Cars in allen Farben auch viele Spielsachen der Kinder zum Verkauf. »Es häuft sich mit der Zeit und manchmal muss man aussortieren.« Im Umkreis machten alle Familien mit. So konnte Melanie Schall gleich einen Kunden, der etwas Bestimmtes suchte, »um die Ecke« schicken.

Garagenflohmarkt ist eine super Idee.

In der Hohenschildstraße im Efeu hatten Karin und Roland Tschepella Deko, Schuhe, Spiele, Asterixhefte, einen Tischgrill und vieles andere mehr aufgebaut, doch bei Videospielen, nach denen ein Kunde fragte, mussten sie passen. »Der Garagenflohmarkt ist eine super Idee«, sagte Karin Tschepella. Was man selbst nicht mehr gebrauchen könne, sei für andere vielleicht genau das Richtige. Eine Kundin aus Pfullingen wünschte sich, dass es einen solchen Flohmarkt auch bei ihr im Ort geben würde. (GEA)