Mann randaliert in Sondelfinger Fitnessstudio und verletzt Sanitäterin

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Zu einem Widerstand gegen Polizisten und tätlichen Angriff gegen Kräfte des Rettungsdienstes ist es am Freitagmittag in einem Fitnessstudio in Reutlingen-Sondelfingen gekommen. Der Studioleiter informierte die Polizei gegen 15 Uhr über einen randalierenden Gast.

Beim Eintreffen der Polizisten griff der 25-Jährige die Beamten unmittelbar an und musste daher fixiert werden. Um den psychischen Zustand besser beurteilen zu können, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Der Beschuldigte trat weiter um sich und verletzte dabei eine 34-jährige Sanitäterin leicht. Der Mann sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)