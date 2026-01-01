Balkon von Sondelfinger Hochhaus durch Feuerwerk in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro ist das Ergebnis eines Brandes, welcher am frühen Neujahrsmorgen in Sondelfingen entstanden ist. Gegen 00.30 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass aus einem Hochhaus im Grenzweg heraus Feuerwerkskörper auf die vor dem Anwesen abgeparkten Fahrzeuge geworfen werden. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife konnte ein Balkon in einem oberen Stockwerk in Vollbrand stehen festgestellt werden.

Die alarmierte Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort, räumte das gesamte Objekt und konnte den Brand löschen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein Feuerwerkskörper auf dem Balkon landete und diesen, sowie die angrenzende Küche, in Brand setzte. Die 84-jährige Wohnungsinhaberin gelangte rechtzeitig zu ihrer Nachbarin und blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Feuerwerkswerfer, werden durch den Polizeiposten Reutlingen Nord geführt. (pol)