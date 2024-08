Bezirksamt Sondelfingen sieht aus, wie von Künstler Christo eingehüllt

Sieht fast so aus, als hätte der berühmte Verpackungskünstler Christo hier seine Hände im Spiel gehabt: Sondelfingens Bezirksamt ist derzeit nicht wiederzuerkennen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Seitdem die im Flecken lang ersehnten Sanierungsarbeiten am Sondelfinger Bezirksamt - wegen seiner einstigen Nutzung auch »Alte Schule« genannt - begonnen haben, ist das Gebäude nicht wiederzuerkennen. Eingerüstet und hinter weißen Planen verborgen, erinnert der Verwaltungssitz unwillkürlich an die spektakulären Werke des 2020 verstorbenen Künstlers Christo. Gleichwohl hat die Sondelfinger Verhüllungsmaßnahme aber keinen schöngeistigen Hintergrund, sondern einen äußerst pragmatischen: weil endlich ertüchtigt wird, was schon seit Längerem hätte ertüchtigt werden sollen – Fassade, Fenster, Dachrinnen und Jalousien.

Der Haupteingang ist trotz Verhüllung passierbar. Foto: STEFFEN SCHANZ Der Haupteingang ist trotz Verhüllung passierbar. Foto: STEFFEN SCHANZ

Außerdem wird das Bezirksamt im Zuge der Instandsetzungsarbeiten, die voraussichtlich bis Ende Dezember dauern, W-Lan-Anschluss erhalten und ans Intranet der Reutlinger Stadtverwaltung angedockt. Aufdass die Amtsgeschäfte künftig flutschen mögen. Denn bislang wurden die Beschäftigten infolge gravierender internetter Unzulänglichkeiten immer mal wieder informationstechnologisch ausgebremst.

Mit dieser digitalen Entschleunigung soll jedoch demnächst Schluss sein. Auch deshalb, weil die Generalsanierung des Reutlinger Rathauses bevorsteht und dessen Belegschaft andernorts Unterschlupf finden muss. Unter anderem in Sondelfingens »Alter Schule«, in deren Räumlichkeiten Shared Working Spaces als temporäre Arbeitsplätze Einzug halten sollen. (GEA)