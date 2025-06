Beziehungsstreit in Reutlingen eskaliert: Mann offenbar mit Messer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Als »Messerstecherei« bezeichneten an einem Großeinsatz beteiligte Einsatzkräfte das, was am Freitag um die Mittagszeit in der Wörthstraße passiert sein soll. Zu sehen war laut Zeugen, wie eine verletzte Person vom Rettungsdienst ins Klinikum am Steinenberg abtransportiert werden musste. Gegen 13.30 Uhr nahmen Polizisten einen jungen Mann in schwarzer Trainingshose fest, der dann aufs Polizeipräsidium Reutlingen gefahren wurde.

Ein Mann ist bei den Streitigkeiten verletzt worden, berichtet die Polizei. Gegen 12.10 Uhr waren zwei Männer und eine Frau in Streit geraten. Die Polizei geht auf GEA-Anfrage von einem »Beziehungsstreit« aus. In dessen Verlauf soll ein 22-Jähriger seinen 25 Jahre alten Kontrahenten mutmaßlich mit einem Messer und einem Schlagstock verletzt haben. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine konkreten Angaben vor.

Verdächtiger versteckt sich im Mehrfamilienhaus

Da sich der 22-Jährige zunächst in dem Mehrfamilienhaus versteckte, legten die Beamten Schutzausstattung an und suchten mithilfe eines Polizei-Hundes nach dem Tatverdächtigen. Sie konnten ihn kurze Zeit später antreffen und widerstandslos festnehmen. Das mutmaßlich benutzte Messer konnte bislang noch nicht gefunden werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen zum genauen Tatablauf dauern an.

Fünf Polizeiautos sowie zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug waren vor Ort. Dazu jeweils ein Einsatzleiter von Polizei und Rettungsdienst. Zuvor waren zwei Männer und eine Frau in Streit geraten. Die Auseinandersetzung hat sich laut Aussagen von Beobachtern vor den Gebäuden 62 bis 67 ereignet. Die Wörthstraße war für mehr als eine Stunde komplett gesperrt. (GEA/pol)