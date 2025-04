Bezahlbarer Wohnraum: Spatenstich für Bauprojekt im Storlach

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Hübsche Gegend am Rand des Storlach, in der die Wohnungsgesellschaft Reutlingen (GWG) bezahlbaren Wohnraum bauen lässt. Vor Hochhäusern und neben Kleingärten entstehen auf einer grünen Wiese an der Tannenberger Straße 61 vier schmucke Reihenhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser. Zum Spatenstich am Freitag kam viel Prominenz. Als Generalunternehmer wird die Stuttgarter Gottlob Rommel GmbH & Co. KG in den kommenden Monaten auf 3.559 m² Grundstücksfläche unter dem Strich 2.579 m² Wohnfläche schaffen. Entstehen sollen zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser – geplant als Holzrahmenkonstruktion mit Stahlbeton-Hohldecken und Flachdächern – sowie vier zweigeschossige Reihenhäuser mit Dachgeschoss und Flachdach in Massivbauweise.

Factsheet Tannenberger Straße, Reutlingen-Storlach Geplant ist ein Neubau von vier Reihenhäusern und zwei Mehrfamilienhäusern mit 35 Wohnungen und einer Tiefgarage im Ortsteil Storlach  Plan: ein familienfreundliches sowie soziales und altersgerechtes Zusammenleben  Die Reihenhäuser gehen nach Fertigstellung in den Verkauf  Alle Wohnungen der Mehrfamilienhäuser werden an Mieter mit Wohnberechtigungsschein vermietet Projektdaten:  Plangebiet: 3.559 m² Grundstücksfläche  Wohnfläche: 2.579 m²  Gebäudetyp: 2 dreigeschossige Mehrfamilienhäuser, geplant als Holzrahmenkonstruktion mit Stahlbeton-Hohldecken und Flachdächern, sowie vier zweigeschossige Reihenhäuser mit Dachgeschoss und Flachdach in Massivbauweise  Baubeginn: II. Quartal 2025  Fertigstellung: Voraussichtlich I. Quartal 2027  Wohneinheiten Reihenhäuser:  4 Wohneinheiten, alle mit ebenerdigen und im Dachgeschoss befindlichen Terrassen  Fünf Zimmer-Einheiten zwischen 134 und 135 m²  Wohneinheiten Mehrfamilienhäuser:  35 Wohneinheiten, alle mit Terrasse oder Balkon  17 barrierefrei zugänglich  Alle öffentlich gefördert  2- bis 4-Zimmer-Wohnungen zwischen 49 und 74 m2  Stellplätze:  43 Stellplätze in der TG  Drei Stellplätze oberirdisch für die Mehrfamilienhäuser  Vier Stellplätze oberirdisch für die Reihenhäuser  Architekten:  Projekt GmbH  Außerdem angedacht:  Effizienzklasse KfW 55  100 % geförderter Wohnraum bei den Mehrfamilienhäusern  Fernwärmeanschluss und Fußbodenheizung bei beiden Mehrfamilienhäusern  Luft-Wasser-Wärmepumpe bei den Reihenhäusern  Photovoltaikanlage bei allen Gebäuden Quelle: GWG Reutlingen

Weil Parkplätze schon heute hier Mangelware sind, wovon sich die Gäste des Spatenstiches selbst überzeugen konnten, wird es in der Tiefgarage des Projekts 43 Stellplätze geben. Weitere sieben Parkplätze warten oberirdisch auf die Bewohner oder ihre Gäste. Die Fertigstellung ist im ersten Quartal 2027 vorgesehen.

So strahlend wie der Sonnenschein freute sich Oberbürgermeister Thomas Keck darüber, dieses Ereignis setze die »erfolgreiche Serie von Baubeginnen fort«. Hier werde ein neues Zuhause für Familien und Menschen jeden Alters entstehen, denn 17 der Appartements sollen barrierefrei zugänglich sein. Alle 35 Einheiten sind öffentlich geförderter und damit langfristig erschwinglicher Wohnraum jenseits der Kräfte des sogenannten freien Marktes, auf dem Menschen mit wenig Geld keine Chance haben. Dabei dürfe, sagte Keck, »Wohnen kein Luxus sein«. Vor zahlreichen Gemeinderäten freute sich der technische Geschäftsführer der GWG, Lars Grüttner, auch über die energiesparende und moderne Bauweise der neuen Häuser, die letztlich allen Bewohnern Kosten erspare. (GEA)