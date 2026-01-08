Seen in Reutlingen gefroren: Betreten der Eisflächen verboten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die kalten Temperaturen der vergangenen Tage haben dazu geführt, dass die Reutlinger Seen oberflächlich zugefroren sind. Trotz der geschlossenen Eisdecke weist die Stadt Reutlingen ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten der Eisflächen verboten ist.

Die Eisdecken sind nicht tragfähig. Durch unterschiedliche Wassertiefen, Zuflüsse, Pflanzenbewuchs sowie Temperaturschwankungen kann die Eisstärke stark variieren. Auch scheinbar stabile Eisflächen können innerhalb kurzer Zeit einbrechen. Eine zuverlässige Einschätzung der Tragfähigkeit ist nicht möglich.

Zum Schutz der Bevölkerung ist das Betreten der Eisflächen verboten. Entsprechende Hinweisschilder machen auf das bestehende Betretungsverbot aufmerksam. Die Stadt appelliert eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, die Warnhinweise zu beachten und die Eisflächen weder zu betreten noch Tiere darauf zu lassen. Besonders Kinder und Jugendliche sollten für die Gefahren sensibilisiert werden. (pm)