Lkw prallt in Reutlingen auf Auto - zwei Insassen leicht verletzt

REUTLINGEN. Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend in Reutlingen ereignet. Gegen 20.10 Uhr befuhr der 35-jährige Fahrer eines LKW die Straße Am Heilbrunnen in Richtung Innenstadt, als er die Mercedes-Benz A-Klasse einer 18-jährigen Fahrerin übersah, die auf den Parkplatz eines Supermarktes einfahren wollte und dazu ihre Fahrt ordnungsgemäß verlangsamt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der PKW um die eigene Achse, beschädigte eine Betonsäule und mehrere Beschilderungen des Supermarktes und prallten gegen den nun zum Stehen gekommenen LKW.

Die Fahrerin des PKW sowie ihre 17-jährige Beifahrerin zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu, die den Einsatz des Rettungsdienstes sowie eine ärztliche Behandlung in einer Klinik nach sich zogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. An den Fahrzeugen sowie den Einrichtungen des Supermarktes entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. (pol)