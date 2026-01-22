Benefizgala im Reutlinger Weihnachtscircus brachte Rekordsumme

Nur glückliche Gesichter bei der Übergabe des Erlöses aus der GEA-Benefizgala des Reutlinger Weihnachtscircus (von links): GEA-Verleger Valdo Lehari jr., Andrea und Michael Sperlich vom Weihnachtscircus, Thomas Steigenberger von der Kreisverkehrswacht sowie Ingrid Wiedmann als Beauftragte für Kriminal- und Verkehrsprävention des Landkreises Reutlingen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Publikum hat Freude in der Manege gehabt und gleichzeitig Freude bereitet – das ist die Bilanz der GEA-Benefizgala im Reutlinger Weihnachtscircus. Durch die ohne Abzug gespendeten Ticketerlöse sowie Barspenden im Zirkuszelt der Familie Sperlich kam ein neuer Spendenrekord von insgesamt 12.170 Euro zusammen. Das Geld geht jeweils zur Hälfte an den Verein »GEA-Leser helfen« und die Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen.

Bei der Spendenübergabe waren lauter glückliche Gesichter zu sehen: Zirkusdirektor Michael Sperlich und seine Frau Andrea als großzügige Gönner. GEA-Verleger Valdo Lehari jr. sowie Thomas Steigenberger von der Verkehrswacht als dankbare Empfänger der beiden beachtlichen Spendenschecks. Von dem vielen Geld werden zahlreiche kleine und große Menschen profitieren.

Förderprojekt in Grundschulen

»Kinder in Bewegung« ist das Förderprojekt der Kreisverkehrswacht für Grundschulen im Landkreis Reutlingen. Unterstützt von der Olympiasiegerin und mehrfachen Weltmeisterin im Bahnradsport Franziska Brauße und von der mehrfachen deutschen Vizemeisterin im Trial-Bikesport Larena Hees packt das Projekt ein zentrales Problem an: den Bewegungsmangel von Mädchen und Jungen, der sowohl ihre Lernfähigkeit als auch ihre Entwicklung hemmt. Motorik, Gleichgewicht, Orientierung und Mobilität werden in dem Förderprojekt aktiv gefördert. Zielgruppe sind Grundschulkinder, ein besonderer Fokus liegt auf benachteiligten Kindern. Das findet auch die Beauftragte für Kriminal- und Verkehrsprävention des Landkreises Reutlingen, Ingrid Wiedmann, lobenswert.

»Total happy«, zeigt sich Thomas Steigenberger als Vorstandsvorsitzender der Kreisverkehrswacht, »denn wir möchten so früh wie möglich die Bewegung von Kindern fördern. Später ist das unheimlich schwierig«. Leider würden manche Eltern die Bedeutung der körperlichen Fitness ihrer Sprösslinge unterschätzen. Die Spende aus der Benefizgala werde etwa zum Kauf von Bewegungsrucksäcken ausgegeben, die für die Schulen kostenlos sind. In den Beuteln stecken hochwertige mobile Spielgeräte. GEA-Verleger Valdo Lehari jr. lobt das Projekt: »Mit mehr Sport in der Schule wäre vieles gewonnen. Im Grunde genommen ist das Reparatur an der Gesellschaft, die sie machen.«

Unbürokratische Hilfe

Viel Gutes wird die andere Hälfte der Spende beim Verein »GEA-Leser helfen« tun. Die Organisation hilft finanziell in Not geratenen Menschen, die im Verbreitungsgebiet des Reutlinger General-Anzeigers leben, schnell und unbürokratisch. Das für die Hilfen verwendete Geld stammt aus Spenden. Bei der Entscheidung über die Hilfsanträge betrachtet der Verein jeden Antrag individuell und berücksichtigt dabei auch die Gesamtsituation der Antragssteller und anderweitige Hilfen für die Betroffenen. (GEA)

www.gea.de/leser/gea-leser-helfen.html

www.vkw-reutlingen-muensingen.de