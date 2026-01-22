Schwerer Raub in jungen Jahren führt ins Gefängnis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was ist da wann schiefgelaufen? Wo ist der Knacks in der Biografie des Angeklagten? Diese Fragen werden sich die Eltern des Angeklagten im Zuschauerraum des Schöffengerichtes am Amtsgericht Reutlingen gestellt haben. Denn ihr Sohn wurde nach einer langen kriminellen Karriere wegen schweren Raubes zu einer jahrelangen Gefängnisstrafe verurteilt. Der 22-Jährige senkt bei der Urteilsverkündung den Kopf auf die Tischplatte. Es ist wohl der Tiefpunkt in seinem jungen Leben.

Gepflegt sieht der gebürtige Reutlinger aus, der in Handschellen aus der Haft in den Sitzungssaal 1 geführt wird, weil er die nach einem erst im Februar 2025 ausgesprochenen Bewährungsauflagen gebrochen hatte. Nicht mit irgendeiner Kleinigkeit, sondern indem er im Juli des vergangenen Jahres mit vorgehaltener Spielzeugpistole den Kassierer eines Supermarktes bedrohte und aus der geöffneten Kasse 630 Euro in kleinen Scheinen stahl. Das erfüllt laut Staatsanwältin Isabell Mühlenbruch den Tatbestand des schweren Raubes.

Im Gerichtssaal Richter: Eberhard Hausch. Schöffen: Bettina Bamberg und Dagmar Wilke-Jetter. Staatsanwältin Isabell Mühlenbruch. Verteidiger: Achim Wizemann.

»Der Vorwurf ist richtig und wird vollumfänglich eingeräumt«, formuliert Wahlverteidiger Achim Wizemann das Geständnis seines Mandanten. Der Überfall sei unter Drogeneinfluss geschehen, die täuschend echt aussehende Plastikwaffe für eine Faschingsparty gekauft worden – also nicht zur Begehung der Straftat. Wizemann spricht von einem »jahrelangen Drogenproblem« des Angeklagten. Die Familie biete dem überfallenen Kassierer ein Schmerzensgeld von 1.500 Euro an, das dieser Mensch später, nach seiner Aussage im Zeugenstand, gemeinsam mit einer Entschuldigung des Täters annehmen wird. Weiter führt der Rechtsanwalt aus, es gebe sowohl eine Kostenzusage als auch einen Termin für eine Drogentherapie seines Mandanten, der »alles sehr bedauert«.

Zahlreiche Vorstrafen

So weit das sichtbare Bemühen der Verteidigung, möglichst viele entlastende Argumente zusammenzutragen. Demgegenüber ist Richter Eberhard Hausch lange damit beschäftigt, die zahlreichen Vorstrafen des Reutlingers zu verlesen. Seit mehreren Jahren ist der Jugendliche immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten: Sachbeschädigung, Erschleichen von Leistungen, Körperverletzung, Bedrohung. Erst im Februar 2025 wurde er wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Während Hausch die Missetaten referiert, wippt der Angeklagte nervös mit seinem rechten Bein.

Schwierige Jugend

Die Würdigung der persönlichen Verhältnisse des Räubers weist auf eine schwierige Jugend hin. Durch die Scheidung seiner Eltern habe ihm ein »fester Lebensmittelpunkt gefehlt«. Dazu kamen Probleme mit den Drogen Alkohol, Haschisch sowie später auch Kokain.

Im Zeugenstand lässt der die Ermittlungen leitende Polizeibeamte nochmals den Tatablauf Revue passieren. So habe der Angeklagte sich keinerlei Mühe gegeben, unerkannt zu bleiben. Er trug keine Maske, und die Tätowierungen auf seiner rechten Hand waren nicht bedeckt. Deswegen konnte ihn die Polizei nach Hinweisen im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung schnell finden. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde die bei der Tat verwendete Bekleidung sichergestellt. Womit für das Gericht von einer insgesamt erdrückenden Beweislast auszugehen ist.

Opfer ohne Spätfolgen

Zum Glück des Anklageklagten sagt der Kassierer aus, er habe durch den Überfall weder Verletzungen noch irgendwelche psychischen Spätfolgen erlitten. Unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse der Beweisaufnahme kommt Staatsanwältin Isabell Mühlenbruch in ihrem Plädoyer dennoch zum Fazit, es handele sich »nicht um eine Kleinigkeit«. Von einem minderschweren Fall könne nicht ausgegangen werden. Mühlenbruch fordert eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Verteidiger Wizemann spricht sich dagegen für eine noch zur Bewährung aussetzbare Strafe von höchstens zwei Jahren aus.

Nach kurzer Beratung schließt sich das Schöffengericht der Argumentation der Staatsanwaltschaft an, und verurteilt den Reutlinger zu drei Jahren und drei Monaten Freiheitsentzug. Der Haftbefehl gegen ihn bleibt bestehen. »Sie haben gewusst, was Sie tun«, spricht Richter Hausch den Angeklagten an. Die Chance auf eine Drogentherapie gehe nicht verloren, »aber erst kommt die der Tat und der Schuld angemessene Strafe«. (GEA)